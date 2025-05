Companhia aérea cancela voo após recusar embarque de cão de assistência Família busca justiça após negativa de transporte na cabine para cão de criança autista Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/05/2025 - 09h28 (Atualizado em 26/05/2025 - 09h28 ) twitter

Companhia aérea se recusa a embarcar cão de criança autista e voo para Portugal é cancelado

Um voo com destino a Portugal foi cancelado quando uma companhia aérea se recusou a permitir que Teddy, um cão de assistência para uma criança autista, embarcasse na cabine. A família possuía autorização judicial devido ao papel terapêutico do cão. Entretanto, a tripulação alegou preocupações com segurança por causa do porte grande do animal e insistiu que ele fosse transportado em um compartimento especial.

O incidente resultou no desembarque de mais de 280 passageiros no aeroporto. A criança depende de Teddy para evitar crises de irritação, mas não estava presente no voo. Esta foi a segunda tentativa frustrada da família em embarcar o cão para Portugal. A empresa argumenta que o cão só pode viajar na cabine se estiver acompanhando diretamente a criança. A família planeja novas ações judiciais para garantir seus direitos.

