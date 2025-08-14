Conflito em pensão no centro de São Paulo resulta em morte Arlindo foi agredido por João com um pedaço de madeira Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/08/2025 - 14h25 (Atualizado em 14/08/2025 - 14h25 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Discussão entre Arlindo e João termina em morte em pensão em SP.

João atacou Arlindo com um pedaço de madeira durante briga.

A Guarda Civil Metropolitana chegou ao local, mas Arlindo já estava morto.

João foi preso ao tentar fugir e tinha passagens pela polícia.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Uma discussão entre Arlindo, da Bahia, e João, do Rio Grande do Norte, escalou para violência em uma pensão no centro de São Paulo. João atacou Arlindo com um pedaço de madeira, resultando na morte de Arlindo.

A briga ocorreu em uma área comum do abrigo, onde as discussões entre eles eram frequentes. Apesar das tentativas dos outros moradores de evitar o confronto físico, a situação saiu do controle rapidamente.

A Guarda Civil Metropolitana, localizada nas proximidades, chegou ao local rapidamente após a confusão, mas encontrou Arlindo já sem vida. João tentou fugir a pé, mas foi detido pela GCM nas redondezas. Descobriu-se que ele tinha várias passagens pela polícia no Rio Grande do Norte.

