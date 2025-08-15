Confronto entre PMs e ladrões deixa um morto no Morumbi
Criminosos em motocicleta enfrentam policiais em São Paulo
Na madrugada de sexta-feira (15), uma troca de tiros entre policiais militares e criminosos resultou na morte de um ladrão na Avenida Francisco Morato, zona sul de São Paulo. Os bandidos utilizavam uma motocicleta para cometer assaltos na região do Morumbi e não obedeceram à ordem de parada dos policiais, iniciando o confronto.
Os policiais seguiram os criminosos pela avenida até que os ladrões dispararam contra eles, que revidaram. Um dos criminosos foi atingido e morreu no local, enquanto o outro foi levado em estado grave para o hospital sob escolta policial. A área foi isolada para a perícia, com desvios no tráfego de ônibus coordenados por agentes da CET e SP Trans.
A polícia científica está coletando evidências no local, enquanto as identidades dos criminosos estão sendo verificadas no banco de dados policial para reconhecimento por vítimas de assaltos na região.
