Confronto entre PMs e ladrões deixa um morto no Morumbi Criminosos em motocicleta enfrentam policiais em São Paulo Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/08/2025 - 13h58 (Atualizado em 15/08/2025 - 13h58 )

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Troca de tiros entre PMs e ladrões ocorreu na madrugada de sexta-feira no Morumbi.

Criminosos em motocicleta não obedeceram à ordem de parada e dispararam contra os policiais.

Um ladrão foi morto e o outro ficou gravemente ferido, sendo levado ao hospital sob escolta.

A área do confronto foi isolada para perícia e desvios no tráfego foram coordenados.

Na madrugada de sexta-feira (15), uma troca de tiros entre policiais militares e criminosos resultou na morte de um ladrão na Avenida Francisco Morato, zona sul de São Paulo. Os bandidos utilizavam uma motocicleta para cometer assaltos na região do Morumbi e não obedeceram à ordem de parada dos policiais, iniciando o confronto.

Os policiais seguiram os criminosos pela avenida até que os ladrões dispararam contra eles, que revidaram. Um dos criminosos foi atingido e morreu no local, enquanto o outro foi levado em estado grave para o hospital sob escolta policial. A área foi isolada para a perícia, com desvios no tráfego de ônibus coordenados por agentes da CET e SP Trans.

A polícia científica está coletando evidências no local, enquanto as identidades dos criminosos estão sendo verificadas no banco de dados policial para reconhecimento por vítimas de assaltos na região.

O que aconteceu na madrugada de sexta-feira na Avenida Francisco Morato, em São Paulo?

Uma troca de tiros entre policiais militares e criminosos resultou na morte de um ladrão.

Como os criminosos estavam agindo na região do Morumbi?

Os bandidos estavam utilizando uma motocicleta para cometer assaltos e não obedeceram à ordem de parada dos policiais.

Qual foi o desfecho do confronto entre policiais e ladrões?

Um dos criminosos foi atingido e morreu no local, enquanto o outro foi levado em estado grave para o hospital sob escolta policial.

O que está sendo feito em relação à área onde ocorreu o confronto?

A área foi isolada para perícia, a polícia científica está coletando evidências e as identidades dos criminosos estão sendo verificadas no banco de dados policial.

