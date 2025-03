Corpo de idosa encontrado durante buscas por Vitória pode estar ligado à morte da jovem Investigação policial analisa possíveis conexões entre mortes de Vitória Regina e Edna Oliveira Silva Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artifical do R7 11/03/2025 - 12h01 (Atualizado em 11/03/2025 - 12h01 ) twitter

Corpo de idosa encontrado enquanto Vitória estava desaparecida pode ter relação com morte da jovem

Durante as buscas pelo desaparecimento de Vitória Regina, de 17 anos, a polícia encontrou o corpo de Edna Oliveira Silva, de 65 anos, em uma cachoeira entre Cajamar e Jundiaí. Edna havia trabalhado como diarista na casa da mãe de Maicol, um dos suspeitos presos. As autoridades agora investigam a possível ligação entre as mortes das duas mulheres.

O corpo de Edna foi descoberto após uma denúncia feita por Daniel, outro suspeito no caso Vitória. A polícia está examinando se há conexão entre a morte de Edna e o desaparecimento da adolescente. A descoberta do corpo ocorreu dois dias antes do achado do corpo da jovem.

A polícia investiga várias linhas possíveis, incluindo homicídio no caso de Edna. A descoberta levantou questões sobre uma possível queima de arquivo devido aos vínculos dela com um dos suspeitos. As investigações continuam para determinar se há uma relação direta entre as mortes de Edna e Vitória.

Assista em vídeo - Corpo de idosa encontrado enquanto Vitória estava desaparecida pode ter relação com morte da jovem

