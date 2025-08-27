Criança de 8 anos agredida por vizinho em condomínio de Mogi das Cruzes Menino sofre agressão na quadra do condomínio; agressor tem histórico violento Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/08/2025 - 12h06 (Atualizado em 27/08/2025 - 12h06 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Criança de 8 anos foi agredida por um vizinho em um condomínio em Mogi das Cruzes.

Agressor, Eduardo Kikuti, de 39 anos, possui histórico de comportamento violento e já teria ameaçado outros moradores.

Agressão foi registrada por câmeras de segurança; família registrou boletim de ocorrência.

Administração do condomínio está colaborando com as autoridades e aumentando a segurança nas áreas comuns.

Homem agride criança de 8 anos em condomínio em Mogi das Cruzes

Em um condomínio de Mogi das Cruzes, São Paulo, uma criança de 8 anos foi violentamente agredida por um vizinho na quadra local. O agressor, Eduardo, de 39 anos, empurrou o menino ao chão, segurou-o pelo pescoço e desferiu um soco em seu estômago. A criança já passava por terapia devido ao TDAH e agora necessita de mais sessões para lidar com o trauma.

A agressão foi capturada por câmeras de segurança e gerou indignação entre os moradores. A família registrou um boletim de ocorrência contra Eduardo, que possui um histórico de comportamento violento e já teria ameaçado outros moradores.

Apesar de Eduardo alegar que sua reação foi motivada pelo menino ter agredido outra criança, essa versão não foi confirmada por testemunhas. A administração do condomínio está colaborando com as autoridades ao fornecer as imagens do incidente e reforçando a segurança com rondas regulares nas áreas comuns. A família da vítima espera que a justiça seja feita.

Perguntas e Respostas

O que aconteceu com a criança de 8 anos em Mogi das Cruzes?

‌



Uma criança de 8 anos foi agredida por um vizinho em um condomínio em Mogi das Cruzes, onde o agressor a empurrou ao chão, segurou pelo pescoço e desferiu um soco em seu estômago.

Quem é o agressor e qual é seu histórico?

‌



O agressor é Eduardo, de 39 anos, que possui um histórico de comportamento violento e já teria ameaçado outros moradores do condomínio.

Como a família da vítima está lidando com a situação?

‌



A família da vítima registrou um boletim de ocorrência contra Eduardo e busca a Justiça, além disso, a criança, que já estava em terapia devido ao TDAH, precisará de mais sessões para lidar com o trauma.

O que as autoridades e a administração do condomínio estão fazendo em relação ao incidente?

A administração do condomínio está colaborando com as autoridades, fornecendo as imagens do incidente capturadas por câmeras de segurança e reforçando a segurança com rondas regulares nas áreas comuns.

Assista ao vídeo - Homem agride criança de 8 anos em condomínio em Mogi das Cruzes

