Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Balanço Geral Manhã

Criança de 8 anos agredida por vizinho em condomínio de Mogi das Cruzes

Menino sofre agressão na quadra do condomínio; agressor tem histórico violento

Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Criança de 8 anos foi agredida por um vizinho em um condomínio em Mogi das Cruzes.
  • Agressor, Eduardo Kikuti, de 39 anos, possui histórico de comportamento violento e já teria ameaçado outros moradores.
  • Agressão foi registrada por câmeras de segurança; família registrou boletim de ocorrência.
  • Administração do condomínio está colaborando com as autoridades e aumentando a segurança nas áreas comuns.

 

Homem agride criança de 8 anos em condomínio em Mogi das Cruzes
Homem agride criança de 8 anos em condomínio em Mogi das Cruzes

Em um condomínio de Mogi das Cruzes, São Paulo, uma criança de 8 anos foi violentamente agredida por um vizinho na quadra local. O agressor, Eduardo, de 39 anos, empurrou o menino ao chão, segurou-o pelo pescoço e desferiu um soco em seu estômago. A criança já passava por terapia devido ao TDAH e agora necessita de mais sessões para lidar com o trauma.

A agressão foi capturada por câmeras de segurança e gerou indignação entre os moradores. A família registrou um boletim de ocorrência contra Eduardo, que possui um histórico de comportamento violento e já teria ameaçado outros moradores.

Apesar de Eduardo alegar que sua reação foi motivada pelo menino ter agredido outra criança, essa versão não foi confirmada por testemunhas. A administração do condomínio está colaborando com as autoridades ao fornecer as imagens do incidente e reforçando a segurança com rondas regulares nas áreas comuns. A família da vítima espera que a justiça seja feita.

Perguntas e Respostas

O que aconteceu com a criança de 8 anos em Mogi das Cruzes?


Uma criança de 8 anos foi agredida por um vizinho em um condomínio em Mogi das Cruzes, onde o agressor a empurrou ao chão, segurou pelo pescoço e desferiu um soco em seu estômago.

Quem é o agressor e qual é seu histórico?


O agressor é Eduardo, de 39 anos, que possui um histórico de comportamento violento e já teria ameaçado outros moradores do condomínio.

Como a família da vítima está lidando com a situação?


A família da vítima registrou um boletim de ocorrência contra Eduardo e busca a Justiça, além disso, a criança, que já estava em terapia devido ao TDAH, precisará de mais sessões para lidar com o trauma.

O que as autoridades e a administração do condomínio estão fazendo em relação ao incidente?

A administração do condomínio está colaborando com as autoridades, fornecendo as imagens do incidente capturadas por câmeras de segurança e reforçando a segurança com rondas regulares nas áreas comuns.

Assista ao vídeo - Homem agride criança de 8 anos em condomínio em Mogi das Cruzes

Veja também


A defesa da influenciadora tem até 15 dias para recorrer da decisão

Balanço Geral Manhã playlist

1/20

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.