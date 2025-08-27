Criança de 8 anos agredida por vizinho em condomínio de Mogi das Cruzes
Menino sofre agressão na quadra do condomínio; agressor tem histórico violento
Em um condomínio de Mogi das Cruzes, São Paulo, uma criança de 8 anos foi violentamente agredida por um vizinho na quadra local. O agressor, Eduardo, de 39 anos, empurrou o menino ao chão, segurou-o pelo pescoço e desferiu um soco em seu estômago. A criança já passava por terapia devido ao TDAH e agora necessita de mais sessões para lidar com o trauma.
A agressão foi capturada por câmeras de segurança e gerou indignação entre os moradores. A família registrou um boletim de ocorrência contra Eduardo, que possui um histórico de comportamento violento e já teria ameaçado outros moradores.
Apesar de Eduardo alegar que sua reação foi motivada pelo menino ter agredido outra criança, essa versão não foi confirmada por testemunhas. A administração do condomínio está colaborando com as autoridades ao fornecer as imagens do incidente e reforçando a segurança com rondas regulares nas áreas comuns. A família da vítima espera que a justiça seja feita.
