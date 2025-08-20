Crimes frequentes geram insegurança no Tatuapé
Moradores pedem reforço policial após aumento de assaltos
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
No bairro do Tatuapé, Zona Leste de São Paulo, uma onda crescente de assaltos e furtos tem causado medo entre os moradores. Durante a gravação de uma reportagem, um assalto foi flagrado quando uma mulher aguardava um carro por aplicativo e foi abordada por um criminoso em uma moto. A vítima foi deixada no chão após ser revistada.
Os moradores relatam que a violência se tornou comum na região, mesmo com a presença de uma base policial local. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, houve um aumento de 34% nos casos de roubo nos últimos seis meses no bairro.
O diretor do Conselho de Segurança do Tatuapé sugere que medidas simples, como aguardar transporte em locais seguros e evitar distrações ao caminhar, podem ajudar a reduzir o risco de assaltos. A vítima do assalto decidiu deixar a cidade, mas faz um apelo para que haja mais policiamento para garantir a segurança dos que permanecem na área.
Qual é a situação de segurança no bairro do Tatuapé, em São Paulo?
O bairro do Tatuapé enfrenta uma crescente onda de assaltos e furtos, gerando medo entre os moradores.
O que aconteceu durante a gravação de uma reportagem no Tatuapé?
Durante a gravação, um assalto foi flagrado, onde uma mulher esperando um carro por aplicativo foi abordada e revistada por um criminoso em uma moto.
Que dados sobre a violência foram mencionados em relação ao Tatuapé?
Dados da Secretaria de Segurança Pública indicam que houve um aumento de 34% nos casos de roubo nos últimos seis meses no bairro, mesmo com a presença de uma base policial local.
Veja também
A polícia foi acionada pelos vizinhos ao perceberem a movimentação suspeita
Balanço Geral Manhã playlist
1/20
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!