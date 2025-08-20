Crimes frequentes geram insegurança no Tatuapé Moradores pedem reforço policial após aumento de assaltos Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/08/2025 - 12h19 (Atualizado em 20/08/2025 - 12h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O bairro do Tatuapé, em São Paulo, enfrenta uma onda crescente de assaltos e furtos, gerando medo nos moradores.

Recentemente, um assalto foi registrado durante uma gravação, evidenciando a violência comum na região.

Dados apontam um aumento de 34% nos casos de roubo nos últimos seis meses, apesar da presença policial.

Moradores pedem mais policiamento e sugerem medidas simples de segurança para reduzir riscos.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

No bairro do Tatuapé, Zona Leste de São Paulo, uma onda crescente de assaltos e furtos tem causado medo entre os moradores. Durante a gravação de uma reportagem, um assalto foi flagrado quando uma mulher aguardava um carro por aplicativo e foi abordada por um criminoso em uma moto. A vítima foi deixada no chão após ser revistada.

Os moradores relatam que a violência se tornou comum na região, mesmo com a presença de uma base policial local. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, houve um aumento de 34% nos casos de roubo nos últimos seis meses no bairro.

O diretor do Conselho de Segurança do Tatuapé sugere que medidas simples, como aguardar transporte em locais seguros e evitar distrações ao caminhar, podem ajudar a reduzir o risco de assaltos. A vítima do assalto decidiu deixar a cidade, mas faz um apelo para que haja mais policiamento para garantir a segurança dos que permanecem na área.

Qual é a situação de segurança no bairro do Tatuapé, em São Paulo?

O bairro do Tatuapé enfrenta uma crescente onda de assaltos e furtos, gerando medo entre os moradores.

‌



O que aconteceu durante a gravação de uma reportagem no Tatuapé?

Durante a gravação, um assalto foi flagrado, onde uma mulher esperando um carro por aplicativo foi abordada e revistada por um criminoso em uma moto.

Que dados sobre a violência foram mencionados em relação ao Tatuapé?

Dados da Secretaria de Segurança Pública indicam que houve um aumento de 34% nos casos de roubo nos últimos seis meses no bairro, mesmo com a presença de uma base policial local.

Veja também

‌



A polícia foi acionada pelos vizinhos ao perceberem a movimentação suspeita

Balanço Geral Manhã playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Dupla invade condomínio na zona leste de SP e rouba joias Chapeiro inova e cria receita diferentona de pão de queijo Moradores com medo: Tatuapé enfrenta aumento de assaltos e furtos Carreta tomba e causa congestionamento na Rodovia Ayrton Senna Família de jovem desaparecido em SP busca respostas Polícia de SP realiza operação contra golpes virtuais Homem é executado dentro de casa em Santo André, ABC paulista Câmera corporal mostra perseguição policial na zona sul de SP Suspeito de roubo completa 18 anos durante detenção Polícia identifica suspeito de roubar repórter da RECORD Hytalo Santos deixa presídio de Carapicuíba chorando Exclusivo: Venda ilegal de canetas emagrecedoras é flagrada em São Paulo Pai e filha são flagrados levando cachorrinha de borracharia Operação Fim da Linha: polícia de SP inspeciona ônibus na Marginal Tietê SP: policial de folga reage a assalto e mata criminoso Caso Vitória: suspeito de matar jovem pode ir a júri popular Repórter da RECORD é assaltada antes de entrada ao vivo em SP Motorista embriagado atropela policial durante blitz em São Paulo Polícia Civil de SP realiza operação contra suspeito de aplicar golpes em idosos Polícia desmantela quadrilha de assaltantes no Tatuapé, zona leste de São Paulo

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!