Balanço Geral Manhã

Crimes frequentes geram insegurança no Tatuapé

Moradores pedem reforço policial após aumento de assaltos

  • O bairro do Tatuapé, em São Paulo, enfrenta uma onda crescente de assaltos e furtos, gerando medo nos moradores.
  • Recentemente, um assalto foi registrado durante uma gravação, evidenciando a violência comum na região.
  • Dados apontam um aumento de 34% nos casos de roubo nos últimos seis meses, apesar da presença policial.
  • Moradores pedem mais policiamento e sugerem medidas simples de segurança para reduzir riscos.

 

No bairro do Tatuapé, Zona Leste de São Paulo, uma onda crescente de assaltos e furtos tem causado medo entre os moradores. Durante a gravação de uma reportagem, um assalto foi flagrado quando uma mulher aguardava um carro por aplicativo e foi abordada por um criminoso em uma moto. A vítima foi deixada no chão após ser revistada.

Os moradores relatam que a violência se tornou comum na região, mesmo com a presença de uma base policial local. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, houve um aumento de 34% nos casos de roubo nos últimos seis meses no bairro.

O diretor do Conselho de Segurança do Tatuapé sugere que medidas simples, como aguardar transporte em locais seguros e evitar distrações ao caminhar, podem ajudar a reduzir o risco de assaltos. A vítima do assalto decidiu deixar a cidade, mas faz um apelo para que haja mais policiamento para garantir a segurança dos que permanecem na área.

Qual é a situação de segurança no bairro do Tatuapé, em São Paulo?

O bairro do Tatuapé enfrenta uma crescente onda de assaltos e furtos, gerando medo entre os moradores.


O que aconteceu durante a gravação de uma reportagem no Tatuapé?

Durante a gravação, um assalto foi flagrado, onde uma mulher esperando um carro por aplicativo foi abordada e revistada por um criminoso em uma moto.

Que dados sobre a violência foram mencionados em relação ao Tatuapé?

Dados da Secretaria de Segurança Pública indicam que houve um aumento de 34% nos casos de roubo nos últimos seis meses no bairro, mesmo com a presença de uma base policial local.

