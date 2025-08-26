Criminalidade no M’Boi Mirim gera temor entre moradores Aumentam assaltos violentos na zona sul de São Paulo Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/08/2025 - 12h38 (Atualizado em 26/08/2025 - 12h38 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Moradores do M'Boi Mirim enfrentam aumento da criminalidade na zona sul de SP.

Criminosos armados em motocicletas realizam arrastões violentos, especialmente à noite.

Insegurança faz com que residentes evitem caminhar e correndo em curtas distâncias.

População pede ações mais efetivas da polícia após prisões recentes de suspeitos.

Moradores do M'Boi Mirim relatam aumento da violência e falta de segurança

Os moradores do M’Boi Mirim, na zona sul de São Paulo, enfrentam uma crescente onda de criminalidade que altera suas rotinas diárias. Criminosos armados em motocicletas realizam arrastões violentos, principalmente à noite. Em um dos casos relatados, uma jovem foi obrigada a destravar seu celular após hesitar em fornecer a senha e sofreu agressão física.

Outro incidente naquela mesma noite envolveu uma abordagem semelhante a outra mulher por um grupo coordenado de cinco criminosos em três motos. A sensação de insegurança é palpável entre os residentes, muitos dos quais agora correm em vez de caminhar curtas distâncias por medo de ataques.

Perguntas e Respostas

Qual é a situação de criminalidade no M’Boi Mirim?

Os moradores do M’Boi Mirim, na zona sul de São Paulo, estão enfrentando um aumento de crimes violentos, com criminosos armados em motocicletas realizando arrastões, especialmente à noite.

‌



Quais incidentes específicos foram relatados pelos moradores?

Um dos casos envolve uma jovem que foi agredida ao hesitar em fornecer a senha do seu celular. Em outro incidente, uma mulher foi abordada por um grupo de cinco criminosos em três motos.

‌



Como a população está reagindo a essa onda de criminalidade?

Os residentes sentem uma intensa sensação de insegurança e alguns estão alterando seus hábitos, como correr curtas distâncias no lugar de caminhar, com medo de serem atacados.

‌



O que a população espera das autoridades em relação à segurança?

Os moradores clamam por ações mais eficazes das autoridades para conter a onda de violência, apesar das prisões recentes de quatro suspeitos pela polícia civil.

Assista ao vídeo - Moradores do M’Boi Mirim relatam aumento da violência e falta de segurança

