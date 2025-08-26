Criminalidade no M’Boi Mirim gera temor entre moradores
Aumentam assaltos violentos na zona sul de São Paulo
Os moradores do M’Boi Mirim, na zona sul de São Paulo, enfrentam uma crescente onda de criminalidade que altera suas rotinas diárias. Criminosos armados em motocicletas realizam arrastões violentos, principalmente à noite. Em um dos casos relatados, uma jovem foi obrigada a destravar seu celular após hesitar em fornecer a senha e sofreu agressão física.
Outro incidente naquela mesma noite envolveu uma abordagem semelhante a outra mulher por um grupo coordenado de cinco criminosos em três motos. A sensação de insegurança é palpável entre os residentes, muitos dos quais agora correm em vez de caminhar curtas distâncias por medo de ataques.
