Balanço Geral Manhã

Criminoso que exibia armas é detido após perseguição em São Paulo

Suspeito foi capturado após atirar em jovem durante assalto na zona sul

Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7

  • Homem foi preso no Campo Limpo, São Paulo, após assaltar um casal.
  • Durante o assalto, ele disparou contra um jovem, que ficou ferido, mas sem risco de morte.
  • A Polícia Militar, com apoio de helicóptero, perseguiu o criminoso que tentou fugir em uma moto roubada.
  • Na prisão, foram encontrados um revólver e o celular da vítima, e o suspeito possuía antecedentes criminais.

 

Um homem que publicava vídeos com armas nas redes sociais foi preso no bairro do Campo Limpo, em São Paulo, após cometer um assalto a um casal. Durante a ação, ele disparou contra um jovem de 19 anos que reagiu. A vítima foi atingida na orelha, mão e perna, mas não corre risco de morte.

O assaltante abordou o casal exigindo celulares e, após atirar, fugiu em uma moto roubada. A Polícia Militar, com apoio do helicóptero Águia, iniciou uma perseguição que resultou na captura do suspeito. O homem já tinha antecedentes criminais por roubo e tentativa de latrocínio.

Na tentativa de escapar, o criminoso chegou a pular em um córrego. A moto utilizada no crime estava com placas adulteradas e foi recuperada pelo verdadeiro proprietário. No momento da prisão, a polícia encontrou com o suspeito um revólver e o celular roubado.

O que levou à prisão do homem em São Paulo?

Um homem foi preso no bairro do Campo Limpo após cometer um assalto a um casal, durante o qual ele disparou contra um jovem de 19 anos que reagiu.


Qual foi o resultado dos disparos feitos pelo assaltante?

A vítima, um jovem de 19 anos, foi atingida na orelha, mão e perna, mas não corre risco de morte.

Como a polícia conseguiu capturar o assaltante?

A Polícia Militar, com apoio do helicóptero Águia, iniciou uma perseguição após o assaltante fugir em uma moto roubada, resultando na sua captura.


Que evidências foram encontradas com o suspeito no momento da prisão?

No momento da prisão, a polícia encontrou com o suspeito um revólver e o celular roubado da vítima.

