Criminoso que exibia armas é detido após perseguição em São Paulo
Suspeito foi capturado após atirar em jovem durante assalto na zona sul
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Um homem que publicava vídeos com armas nas redes sociais foi preso no bairro do Campo Limpo, em São Paulo, após cometer um assalto a um casal. Durante a ação, ele disparou contra um jovem de 19 anos que reagiu. A vítima foi atingida na orelha, mão e perna, mas não corre risco de morte.
O assaltante abordou o casal exigindo celulares e, após atirar, fugiu em uma moto roubada. A Polícia Militar, com apoio do helicóptero Águia, iniciou uma perseguição que resultou na captura do suspeito. O homem já tinha antecedentes criminais por roubo e tentativa de latrocínio.
Na tentativa de escapar, o criminoso chegou a pular em um córrego. A moto utilizada no crime estava com placas adulteradas e foi recuperada pelo verdadeiro proprietário. No momento da prisão, a polícia encontrou com o suspeito um revólver e o celular roubado.
O que levou à prisão do homem em São Paulo?
Um homem foi preso no bairro do Campo Limpo após cometer um assalto a um casal, durante o qual ele disparou contra um jovem de 19 anos que reagiu.
Qual foi o resultado dos disparos feitos pelo assaltante?
A vítima, um jovem de 19 anos, foi atingida na orelha, mão e perna, mas não corre risco de morte.
Como a polícia conseguiu capturar o assaltante?
A Polícia Militar, com apoio do helicóptero Águia, iniciou uma perseguição após o assaltante fugir em uma moto roubada, resultando na sua captura.
Que evidências foram encontradas com o suspeito no momento da prisão?
No momento da prisão, a polícia encontrou com o suspeito um revólver e o celular roubado da vítima.
Veja também
A Secretaria Municipal da Saúde informou que o caso está sob monitoramento e novas tentativas de intervenção serão realizadas
Balanço Geral Manhã playlist
1/20
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!