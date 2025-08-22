Logo R7.com
Balanço Geral Manhã

Criminosos disfarçados de entregadores cometem roubos em São Paulo

Facilidade de compra de mochilas e adesivos preocupa autoridades

  • Criminosos em São Paulo disfarçam-se de entregadores usando mochilas e adesivos comprados ilegalmente.
  • Um recente assalto resultou no ferimento de uma idosa, com o suspeito sendo preso pelas autoridades.
  • O presidente do sindicato dos motoboys propôs regulamentações para proteger a reputação da categoria.
  • Plataformas de entrega buscam implementar medidas de segurança, mas a venda de contas continua a ser um desafio.

 

Criminosos se disfarçam de entregadores para cometer roubos em São Paulo

Em São Paulo, criminosos estão se passando por entregadores ao utilizar mochilas e adesivos adquiridos ilegalmente pela internet. Um caso recente envolveu um motociclista que roubou o celular de uma idosa de 75 anos, ferindo-a durante o assalto. O suspeito foi identificado e preso pelas autoridades.

O uso do disfarce como entregador tem se tornado comum entre criminosos, que compram mochilas por menos de 100 reais e adesivos por 25 reais em sites clandestinos. Isso levanta preocupações sobre a segurança pública e a imagem dos verdadeiros profissionais de entrega.

As plataformas de entrega afirmam estar tomando medidas para prevenir fraudes, exigindo que os entregadores se registrem com dados pessoais e documentos. Entretanto, a venda de contas de aplicativos em grupos de mensagens continua a ser um problema. Discussões sobre a implementação de leis mais rígidas para coibir tais crimes estão em andamento na Assembleia Legislativa de São Paulo.

Perguntas e Respostas

O que está acontecendo em São Paulo envolvendo criminosos disfarçados de entregadores?


Criminosos estão se passando por entregadores usando mochilas e adesivos adquiridos ilegalmente pela internet. Recentemente, um motociclista roubou o celular de uma idosa de 75 anos, ferindo-a no processo.

Como as autoridades estão reagindo a essa situação?


As autoridades identificaram e prenderam o suspeito do roubo. Além disso, o presidente do sindicato dos motoboys propôs regulamentações para exigir a presença da placa da moto nas mochilas e capacetes.

O que dizem as plataformas de entrega sobre a segurança dos entregadores?


As plataformas de entrega afirmam que estão implementando medidas para prevenir fraudes, como a exigência de registro com dados pessoais e documentos. No entanto, a venda de contas de aplicativos em grupos de mensagens ainda é um problema.

