Criminosos disfarçados de entregadores cometem roubos em São Paulo

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Criminosos em São Paulo disfarçam-se de entregadores usando mochilas e adesivos comprados ilegalmente.

Um recente assalto resultou no ferimento de uma idosa, com o suspeito sendo preso pelas autoridades.

O presidente do sindicato dos motoboys propôs regulamentações para proteger a reputação da categoria.

Plataformas de entrega buscam implementar medidas de segurança, mas a venda de contas continua a ser um desafio.

Criminosos se disfarçam de entregadores para cometer roubos em São Paulo

Em São Paulo, criminosos estão se passando por entregadores ao utilizar mochilas e adesivos adquiridos ilegalmente pela internet. Um caso recente envolveu um motociclista que roubou o celular de uma idosa de 75 anos, ferindo-a durante o assalto. O suspeito foi identificado e preso pelas autoridades.

O uso do disfarce como entregador tem se tornado comum entre criminosos, que compram mochilas por menos de 100 reais e adesivos por 25 reais em sites clandestinos. Isso levanta preocupações sobre a segurança pública e a imagem dos verdadeiros profissionais de entrega.

As plataformas de entrega afirmam estar tomando medidas para prevenir fraudes, exigindo que os entregadores se registrem com dados pessoais e documentos. Entretanto, a venda de contas de aplicativos em grupos de mensagens continua a ser um problema. Discussões sobre a implementação de leis mais rígidas para coibir tais crimes estão em andamento na Assembleia Legislativa de São Paulo.

