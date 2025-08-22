Criminosos disfarçados de entregadores cometem roubos em São Paulo
Facilidade de compra de mochilas e adesivos preocupa autoridades
Em São Paulo, criminosos estão se passando por entregadores ao utilizar mochilas e adesivos adquiridos ilegalmente pela internet. Um caso recente envolveu um motociclista que roubou o celular de uma idosa de 75 anos, ferindo-a durante o assalto. O suspeito foi identificado e preso pelas autoridades.
O uso do disfarce como entregador tem se tornado comum entre criminosos, que compram mochilas por menos de 100 reais e adesivos por 25 reais em sites clandestinos. Isso levanta preocupações sobre a segurança pública e a imagem dos verdadeiros profissionais de entrega.
As plataformas de entrega afirmam estar tomando medidas para prevenir fraudes, exigindo que os entregadores se registrem com dados pessoais e documentos. Entretanto, a venda de contas de aplicativos em grupos de mensagens continua a ser um problema. Discussões sobre a implementação de leis mais rígidas para coibir tais crimes estão em andamento na Assembleia Legislativa de São Paulo.
