Criminosos em moto são baleados após confronto com a polícia na Anhanguera Dupla tentava roubar motociclistas quando foi interceptada por policiais Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/03/2025 - 14h20 (Atualizado em 27/03/2025 - 14h20 )

Ladrões de motos desobedecem ordem de parada e trocam tiros com a polícia em rodovia de SP

Dois suspeitos foram feridos em uma perseguição na rodovia Anhanguera, em São Paulo. A dupla estava em uma motocicleta de alta cilindrada tentando roubar outros motociclistas.

A Polícia Militar foi acionada por vítimas abordadas pelos criminosos. Após localizar os suspeitos, a polícia deu ordem de parada, que não foi obedecida, resultando em troca de tiros.

Os dois homens foram atingidos durante o confronto e levados para o hospital. A motocicleta usada no crime era roubada e foi apreendida no local. A operação policial bloqueou temporariamente o acesso à rodovia enquanto peritos trabalhavam na cena do crime. A ação rápida da polícia impediu novos assaltos no local.

Assista em vídeo - Ladrões de motos desobedecem ordem de parada e trocam tiros com a polícia em rodovia de SP

