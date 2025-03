Criminosos sequestram motoristas por aplicativo em São Paulo Quadrilhas usam perfis falsos para extorquir vítimas com transferências via PIX Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/03/2025 - 11h16 (Atualizado em 24/03/2025 - 11h16 ) twitter

Motoristas por aplicativo são alvos de sequestros e extorsões em São Paulo

Na região metropolitana de São Paulo, motoristas por aplicativo estão sendo alvos de sequestros e extorsões. Os criminosos utilizam perfis falsos para atrair as vítimas, que são mantidas em cativeiros e obrigadas a realizar transferências bancárias via PIX. Em uma operação policial em Taboão da Serra (SP), quatro adolescentes foram apreendidos e um homem preso; documentos, celulares e armas foram encontrados no local.

As quadrilhas frequentemente usam perfis femininos para chamar motoristas por aplicativos. Além das transferências, as vítimas são forçadas a fazer empréstimos e compras online sob ameaça. Em alguns casos, os veículos também são roubados para desmanche.

Um motorista relatou ter perdido R$ 100 mil após ser enganado por um falso encontro em um aplicativo de relacionamento e mantido refém na zona norte de São Paulo. Outro caso envolveu uma mulher sequestrada na zona oeste, libertada após mais de 12 horas. As vítimas descrevem momentos de terror e incerteza sobre seu destino, mesmo quando atendem às exigências dos sequestradores.

Assista em vídeo - Motoristas por aplicativo são alvos de sequestros e extorsões em São Paulo

