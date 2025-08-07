Criminosos usam buzina para assaltar advogado em São Paulo
Falso entregador engana vítima com insistente buzina na Vila Sônia
RESUMO DA NOTÍCIA
Na Vila Sônia, zona sul de São Paulo, um advogado foi vítima de um golpe inusitado conhecido como “golpe da buzina”. Um criminoso se passou por entregador e usou a buzina para chamar a atenção do advogado que chegava ao escritório.
O advogado, Edinei, não esperava nenhuma entrega naquele momento, mas ao ouvir a buzina insistente, aproximou-se para verificar. Nesse instante, o falso entregador anunciou o assalto e exigiu a aliança do advogado, que tinha grande valor sentimental por ser de seu casamento.
Após o crime, Edinei registrou um boletim de ocorrência. A Secretaria de Segurança Pública está investigando o caso na tentativa de identificar e prender o autor do crime.
Veja também
A polícia busca identificar os suspeitos e entender a motivação do crime
Balanço Geral Manhã playlist
1/20
Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!