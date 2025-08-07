Criminosos usam buzina para assaltar advogado em São Paulo Falso entregador engana vítima com insistente buzina na Vila Sônia Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/08/2025 - 14h22 (Atualizado em 07/08/2025 - 14h22 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Advogado foi assaltado na Vila Sônia, zona sul de São Paulo.

Criminoso se apresentou como entregador e usou buzina para chamar a atenção.

Assaltante exigiu a aliança do advogado, que tinha valor sentimental.

Polícia investiga o caso após o registro de boletim de ocorrência.

Na Vila Sônia, zona sul de São Paulo, um advogado foi vítima de um golpe inusitado conhecido como “golpe da buzina”. Um criminoso se passou por entregador e usou a buzina para chamar a atenção do advogado que chegava ao escritório.

O advogado, Edinei, não esperava nenhuma entrega naquele momento, mas ao ouvir a buzina insistente, aproximou-se para verificar. Nesse instante, o falso entregador anunciou o assalto e exigiu a aliança do advogado, que tinha grande valor sentimental por ser de seu casamento.

Após o crime, Edinei registrou um boletim de ocorrência. A Secretaria de Segurança Pública está investigando o caso na tentativa de identificar e prender o autor do crime.

A polícia busca identificar os suspeitos e entender a motivação do crime

