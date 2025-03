Daniel esclarece relação com Vitória e nega envolvimento no crime Acusado relatou que conhecia a vítima desde a infância, mas estavam afastados Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artifical do R7 12/03/2025 - 13h38 (Atualizado em 12/03/2025 - 13h38 ) twitter

Amigo de Vitória desde a infância, Daniel diz que estava afastado da jovem

Daniel Lucas Pereira, um dos suspeitos no caso da morte de Vitória Regina de Souza, de 17 anos, revelou que conhecia a jovem desde a infância. Ele relatou que se afastou dela após seu casamento. Durante o período em que Vitória esteve desaparecida, entre 26 de fevereiro e 5 de março deste ano, Daniel procurou a família dela para oferecer ajuda.

Durante conversa com Eleandro Passaia, Daniel mencionou ter descoberto o desaparecimento pelas redes sociais. Registros de seu celular indicam um trajeto relacionado que poderia estar relacionado à jovem, três dias antes do desaparecimento, mas ele e sua defesa negam qualquer envolvimento no crime.

Vitória Regina foi encontrada morta em uma área de mata de Cajamar (SP) após ficar sete dias desaparecida. A polícia agora procura pistas sobre o que pode ter acontecido com a jovem e quem seria o autor do crime.

