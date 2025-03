Daniel nega envolvimento amoroso com Gustavo em investigação criminal Rumores de triângulo amoroso são investigados pela polícia Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artifical do R7 12/03/2025 - 13h25 (Atualizado em 12/03/2025 - 13h25 ) twitter

Daniel nega ter tido relacionamento com Gustavo, ex-namorado da jovem Vitória

Suspeito de envolvimento na morte da jovem Vitória Regina Sousa, de 17 anos, Daniel Lucas Pereira negou qualquer envolvimento amoroso com Gustavo Vinícius de Moraes Santos, apontado como ex-ficante da vítima. Ambos são investigados no caso. A polícia está analisando um possível triângulo amoroso entre Daniel, Gustavo e Vitória como potencial motivação para o crime.

Vitória desapareceu em Cajamar (SP) no final de fevereiro, e seu corpo foi encontrado em uma área de mata no dia 5 de março. Daniel afirmou que Gustavo era apenas um conhecido e que não mantinha contato próximo com ele, nem mesmo nas redes sociais.

