Daniel nega que vídeo encontrado em seu celular seja do trajeto de Vitória Investigado no caso da morte da jovem afirma que filmagem foi feita em outro local Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artifical do R7 14/03/2025 - 13h04 (Atualizado em 14/03/2025 - 13h04 )

Daniel Lucas Pereira, investigado no caso da morte da adolescente Vitória Regina de Sousa, negou que um vídeo encontrado em seu celular mostre o trajeto que ela fazia entre o trabalho e sua casa. Ele afirmou que a filmagem foi realizada a cerca de cinco quilômetros do caminho habitual de Vitória.

A jovem de 17 anos desapareceu em Cajamar, São Paulo, no dia 26 de fevereiro. Seu corpo foi encontrado uma semana depois em uma área de mata na mesma cidade. Daniel declarou estar assustado com as acusações e insiste na sua inocência.

Ele também mencionou que no dia do desaparecimento estava assistindo a um jogo de futebol na casa de sua tia, acompanhado por familiares. Daniel expressou preocupação com as suspeitas levantadas contra ele e reafirmou seu compromisso em provar sua inocência.

