Defesa busca anulação da confissão de Maicol no caso Vitória

Caso Vitória: Advogados alegam que Maicol sofreu violência psicológica e pedem anulação da confissão

Advogados de Michael Salles dos Santos tentam anular sua confissão no caso do homicídio de Vitória Regina. Eles alegam que Michael sofreu pressão psicológica durante o interrogatório. No entanto, o Ministério Público não encontrou evidências de maus-tratos após investigar as condições de sua prisão.

Michael foi transferido sob forte esquema de segurança para o Centro de Detenção Provisória em Guarulhos. A transferência foi solicitada pelo delegado por questões de segurança. Antes disso, ele passou por exames no Instituto Médico Legal.

Durante o depoimento, Michael confessou ter matado Vitória após uma discussão sobre um relacionamento passado que ela ameaçava expor. Ele descreveu ter atacado a jovem com uma faca dentro do carro e levado o corpo para uma área de mata. Contudo, a perícia encontrou inconsistências em seu relato, como a ausência de sangue no veículo.

A polícia descobriu fotos de Vitória e outras jovens semelhantes no celular de Michael. Imagens de câmeras de segurança mostram um carro parecido com o dele no trajeto entre o sequestro e onde o corpo foi encontrado.

‌



A família de Vitória questiona se Michael agiu sozinho e pede reconstituição do crime para esclarecer dúvidas. A Secretaria de Segurança Pública aguarda laudos finais para concluir o inquérito.

