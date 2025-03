Defesa de Maicol contesta ações de delegado no caso Vitória Advogados questionam legalidade de perícia psiquiátrica solicitada pelo delegado Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/03/2025 - 11h14 (Atualizado em 24/03/2025 - 11h14 ) twitter

Advogados de Maicol questionam conduta adotada por delegado responsável pelo caso Vitória

A defesa de Maicol contestou a ação do delegado no caso Vitória, alegando que a solicitação de uma perícia psiquiátrica foi feita sem autorização judicial, o que seria ilegal. Fábio Costa, advogado da família de Vitória, concorda com a defesa nesse ponto, afirmando que tal exame deve ser requisitado durante o processo judicial, e não pelo delegado.

A defesa de Maicol também questiona a validade da confissão, que, segundo eles, foi obtida sob ameaça. Fábio Costa ressaltou a importância da reconstituição dos fatos para esclarecer o caso, sugerindo que mais pessoas podem estar envolvidas no crime. O advogado acredita que o fórum de Cajamar (SP) deve se manifestar em breve sobre o pedido de anulação da confissão e a solicitação de liberdade para Maicol.

