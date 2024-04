Defesa do suspeito de agredir modelo em bar alega acidente Novas imagens do estabelecimento mostram o exato momento da garrafada; confira

Modelo é agredida após rejeitar cantada em Curitiba (PR) Modelo é agredida após rejeitar cantada em Curitiba (PR) (Reprodução/RECORD)

O Balanço Geral Manhã teve acesso a novas imagens que mostram a modelo Alice Artigas sendo atacada com uma garrafa, em um bar de Curitiba (PR), após rejeitar uma cantada.

Imagens do circuito de segurança flagraram a ação do suspeito. A jovem estava acompanhada de uma amiga quando o rapaz, identificado com Renan, a abordou.

Ele começou a conversar com a modelo, tocou o rosto dela e a moça se mostrou desconfortável. A vítima contou que o agressor a assediou diversas vezes durante a noite e, tanto ela, quanto a amiga, pediram para que ele parasse. Sem sucesso, as mulheres saíram de perto dele.

Minutos depois, Renan voltou a se aproximar e falou no ouvido de Alice. Outro homem se incomodou com a situação e discutiu com o suspeito. Eles chegaram a ficar bem próximos e trocaram provocações. Renan saiu rindo, no entanto, logo retornou com uma garrafa na mão e atingiu a cabeça do sujeito. Com os estilhaços, Alice foi atingida e teve uma perfuração na testa.

A equipe da RECORD falou com o suspeito, que preferiu não gravar entrevista, mas confirmou que conversou com Alice no bar. Segundo o suspeito, ele não teve a intenção de importuná-la e assumiu o erro ao dar uma garrafada, alegando que queria acertar apenas o rapaz que estava ao lado, ao ser constrangido durante a discussão.

A polícia investiga dois crimes: lesão corporal e importunação sexual. A defesa de Renan alegou que o corte em Alice foi um acidente e que a garrafada foi resultado de uma discussão entre rapazes, não tendo ligação com a modelo.

Assista ao vídeo completo:

