Delegado prevê solução para assassinato de Vitória até o fim da semana Polícia analisa três suspeitos e mais prisões podem ocorrer Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artifical do R7 11/03/2025 - 09h13 (Atualizado em 11/03/2025 - 09h13 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Delegado diz que pode solucionar assassinato da jovem Vitória até o fim da semana

A investigação sobre o assassinato de Vitória está em andamento, com a possibilidade de novas prisões para esclarecer o caso. O delegado Luiz Carlos do Carmo está otimista quanto à resolução do crime até o final da semana, apoiado por provas testemunhais e técnicas.

Atualmente, a polícia foca em entender a ligação entre os três suspeitos analisados. A prioridade é identificar tanto os autores materiais quanto as motivações do crime, evitando acusações indevidas a inocentes. O delegado enfatiza a importância de proceder com cautela para não comprometer a investigação em curso.

Assista em vídeo - Delegado diz que pode solucionar assassinato da jovem Vitória até o fim da semana

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!