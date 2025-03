Dentista é baleada em tentativa de latrocínio em Suzano (SP) Criminoso fugiu com o carro da vítima; veículo foi abandonado a quatro quilômetros Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/03/2025 - 13h22 (Atualizado em 26/03/2025 - 13h22 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Dentista é internada em estado grave após ser baleada em tentativa de assalto na Grande São Paulo

Uma dentista foi baleada ao chegar em sua casa em Suzano, na região metropolitana de São Paulo. Ela foi surpreendida por um criminoso enquanto estacionava seu carro na garagem.

Durante a luta corporal, o assaltante disparou quatro vezes, atingindo a vítima na cabeça e no antebraço. O criminoso fugiu com o veículo, que foi encontrado abandonado cerca de quatro quilômetros do local do crime.

A vítima está internada em estado grave em um hospital de Itaquaquecetuba e não responde a estímulos. A polícia investiga o caso como tentativa de latrocínio e analisa imagens das câmeras de segurança para identificar o suspeito.

‌



Segundo uma cunhada da dentista, ela mora na casa com o marido há anos e a região é considerada tranquila.

Assista em vídeo - Dentista é internada em estado grave após ser baleada em tentativa de assalto na Grande São Paulo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!