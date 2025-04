Vizinhos denunciam que casa alugada virou ponto de prostituição na zona sul de São Paulo

Moradores denunciam que uma casa alugada por três mulheres se tornou um ponto de prostituição na zona sul de São Paulo . O imóvel tem barulho excessivo e festas a qualquer hora.



A situação é especialmente crítica para Sheila, cuja casa é geminada ao imóvel em questão. O filho autista dela, de 14 anos, tem dificuldades para dormir devido ao barulho. ,br>

Segundo os vizinhos, as mulheres admitiram trabalhar como garotas de programa durante a presença da polícia, que continua a investigar o caso. A proprietária, surpresa com os acontecimentos, planeja retirar as inquilinas. .



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!