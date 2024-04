Denúncia: obra em terminal da Vila Mariana é entregue sem bancos aos passageiros A intervenção começou em outubro do ano passado e os pontos foram alterados no período

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Uma usuária do transporte público de São Paulo gravou um vídeo em que denuncia que o terminal de ônibus da Vila Mariana, na zona sul de São Paulo, está sem bancos. A intervenção no local começou em outubro do ano passado. No período, os pontos para pegar as linhas de ônibus foram alterados.