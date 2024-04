Denúncia: praça abandonada no Tatuapé tem lixo, restos de comida e ratos circulando pelo local O local é perfeito para a proliferação do mosquito que transmite a dengue

Uma praça no Tatuapé, na zona leste de São Paulo, está completamente abandonada. De acordo com uma denúncia, no local há lixo, restos de comida, copos, outro objetos e é comum ver ratos circulando pelo local. O lugar é perfeito para a proliferação do mosquito que transmite a dengue.