Quatro homens desaparecem após cobrança de dívida no Paraná

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Quatro homens desapareceram em Icaraíma, Paraná, enquanto cobravam uma dívida de R$ 1 milhão.

As autoridades buscam Antô nio e Paulo Boscariolo, pai e filho suspeitos de emboscar o grupo.

Buscas estão sendo realizadas com cães-farejadores, sonar e um helicóptero com câmera infravermelho.

Familiares estão pressionando por respostas e participando das buscas, com incentivo a denúncias anônimas.

Quatro homens desapareceram em Icaraíma, Paraná, durante uma viagem para cobrar uma dívida de R$ 1 milhão relacionada à venda de terras. Eles foram vistos pela última vez em uma padaria local. As autoridades procuram Antônio e Paulo Boscariollo, pai e filho suspeitos de emboscar o grupo.

Robishley, Rafael, Diego e Alencar se encontraram em Icaraíma para negociar a quitação de um valor envolvendo gado e terras. O desaparecimento ocorreu entre o primeiro encontro e o acerto final.

Buscas intensas foram iniciadas na região com cães-farejadores, embarcações com sonar e um helicóptero equipado com câmera infravermelho. A Justiça emitiu mandados de prisão contra os suspeitos, cujo carro foi apreendido para perícia. Familiares das vítimas pressionam por respostas enquanto participam das buscas locais. Denúncias anônimas são incentivadas com garantia de sigilo absoluto.

