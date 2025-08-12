Dia do Vinil celebra raridades e qualidade sonora em São Paulo
Especialista Fabiano Oliveira destaca popularidade crescente dos LPs
Em São Paulo, o Dia do Vinil é celebrado com entusiasmo por colecionadores e amantes da música. Fabiano Oliveira, especialista em vinis, apresenta sua rica coleção de discos raros, destacando um aumento na demanda por LPs. Ele afirma que o vinil proporciona uma experiência auditiva mais rica comparada aos CDs e formatos digitais.
A loja de Fabiano é um ponto de referência para música brasileira, atraindo tanto brasileiros quanto colecionadores internacionais. Entre as raridades está o terceiro álbum dos Mutantes, altamente valorizado no exterior. Além disso, Fabiano observa que estrangeiros têm grande interesse na música brasileira.
O Dia do Vinil serve como um lembrete da importância cultural desses discos e sua relevância crescente no mercado musical atual.
Fabiano Oliveira, especialista em vinis, destaca a busca por LPs raros e a qualidade única do vinil
