Diarista é assassinada pelo ex-companheiro na frente das três filhas em Itapecerica da Serra (SP)
Familiares da vítima expressaram indignação e pedem justiça para que crimes como este não fiquem impunes
Em Itapecerica da Serra (SP), Fernanda de Fátima Nascimento, uma diarista de 44 anos, foi morta na frente de suas três filhas menores pelo ex-companheiro, Leonardo Oliveira Conceição. Após um relacionamento conturbado de quase dois anos, Leonardo não aceitava a separação e demonstrava ciúmes excessivos. Uma semana antes do crime, ele já havia invadido a casa de Fernanda, ameaçando-a de morte.
Leonardo foi preso cerca de duas horas após o feminicídio no Capão Redondo, zona sul de São Paulo, graças a uma denúncia que revelou seu paradeiro. Familiares da vítima expressaram indignação e pedem justiça para que crimes como este não fiquem impunes. A denúncia foi crucial para a captura do agressor, ressaltando a importância de relatar casos de violência contra a mulher.
Uma semana antes do crime, o agressor já havia invadido a casa da vítima e ameaçado matá-la
