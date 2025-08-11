Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
Balanço Geral Manhã

Discussão entre amigos termina em morte por tiros em estação de trem de Itapevi (SP)

Polícia investiga motivação do crime e busca atirador

Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Desentendimento entre amigos termina em tiroteio na estação Engenheiro Cardoso, em Itapevi.
  • Vítima, Henrique, de 26 anos, não resistiu aos ferimentos após ser baleado.
  • Polícia investiga o caso e busca identificar o atirador e a motivação do crime.
  • Imagens de câmeras de segurança podem ajudar na elucidação do caso.

 

Um desentendimento entre amigos na saída da estação Engenheiro Cardoso, em Itapevi (SP), resultou em um tiroteio que vitimou Henrique, de 26 anos. Após a discussão acalorada, um dos envolvidos sacou uma arma e disparou contra Henrique, que foi levado ao hospital mas não resistiu aos ferimentos.

A Guarda Civil Municipal foi acionada imediatamente e encaminhou o jovem ao Instituto Médico Legal de Osasco. A polícia está investigando o caso para identificar o responsável pelos disparos e entender a motivação do crime. Testemunhas relataram que houve uma tentativa de separar a briga antes dos tiros serem disparados.

Imagens de câmeras de segurança próximas, incluindo as de um supermercado e uma loja de celulares, podem fornecer pistas cruciais para a investigação. O caso ainda permanece sem uma motivação clara, e a polícia continua coletando depoimentos para esclarecer o ocorrido.

Veja também


Uma semana antes do crime, o agressor já havia invadido a casa da vítima e ameaçado matá-la

Balanço Geral Manhã playlist

1/20

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.