Discussão entre amigos termina em morte por tiros em estação de trem de Itapevi (SP)
Polícia investiga motivação do crime e busca atirador
Um desentendimento entre amigos na saída da estação Engenheiro Cardoso, em Itapevi (SP), resultou em um tiroteio que vitimou Henrique, de 26 anos. Após a discussão acalorada, um dos envolvidos sacou uma arma e disparou contra Henrique, que foi levado ao hospital mas não resistiu aos ferimentos.
A Guarda Civil Municipal foi acionada imediatamente e encaminhou o jovem ao Instituto Médico Legal de Osasco. A polícia está investigando o caso para identificar o responsável pelos disparos e entender a motivação do crime. Testemunhas relataram que houve uma tentativa de separar a briga antes dos tiros serem disparados.
Imagens de câmeras de segurança próximas, incluindo as de um supermercado e uma loja de celulares, podem fornecer pistas cruciais para a investigação. O caso ainda permanece sem uma motivação clara, e a polícia continua coletando depoimentos para esclarecer o ocorrido.
