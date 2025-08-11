Discussão entre amigos termina em morte por tiros em estação de trem de Itapevi (SP) Polícia investiga motivação do crime e busca atirador Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/08/2025 - 18h25 (Atualizado em 11/08/2025 - 18h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Desentendimento entre amigos termina em tiroteio na estação Engenheiro Cardoso, em Itapevi.

Vítima, Henrique, de 26 anos, não resistiu aos ferimentos após ser baleado.

Polícia investiga o caso e busca identificar o atirador e a motivação do crime.

Imagens de câmeras de segurança podem ajudar na elucidação do caso.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um desentendimento entre amigos na saída da estação Engenheiro Cardoso, em Itapevi (SP), resultou em um tiroteio que vitimou Henrique, de 26 anos. Após a discussão acalorada, um dos envolvidos sacou uma arma e disparou contra Henrique, que foi levado ao hospital mas não resistiu aos ferimentos.

A Guarda Civil Municipal foi acionada imediatamente e encaminhou o jovem ao Instituto Médico Legal de Osasco. A polícia está investigando o caso para identificar o responsável pelos disparos e entender a motivação do crime. Testemunhas relataram que houve uma tentativa de separar a briga antes dos tiros serem disparados.

Imagens de câmeras de segurança próximas, incluindo as de um supermercado e uma loja de celulares, podem fornecer pistas cruciais para a investigação. O caso ainda permanece sem uma motivação clara, e a polícia continua coletando depoimentos para esclarecer o ocorrido.

Veja também

‌



Uma semana antes do crime, o agressor já havia invadido a casa da vítima e ameaçado matá-la

Balanço Geral Manhã playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Diarista é morta pelo ex na frente das filhas em Itapecerica da Serra (SP) Cobrança de dívida milionária termina em desaparecimento misterioso de quatro homens Moradores denunciam descarte ilegal de lixo em áreas de preservação em Guarulhos e Arujá Exclusivo: estudante atacada com tesoura por colega de classe fala pela primeira vez Líder do PCC é morto em confronto com a polícia no litoral de São Paulo Influenciador é investigado por suposta exploração sexual e trabalho infantil em vídeos com menores Jovem é morto a tiros em frente à estação de trem após discussão em Itapevi (SP) Robô social ajuda idosos a se conectarem com a tecnologia em São Paulo Grupo é preso após gastar R$ 40 mil com cartões bancários roubados em mercado de São Paulo Homem mata ex-companheira e pai dela no Dia dos Pais em Porto Alegre (RS) Motorista de aplicativo reage a assalto, é esfaqueado e dirige ferido até hospital em Diadema (SP) Publicitária abre sua casa em SP e mostra rotina com cinco gatos exóticos Delegada se disfarça para capturar suspeito de assédio a motoristas em SP Mulher é agredida durante corrida no Parque do Ibirapuera Motorista morre após BMW cair em córrego na zona sul de São Paulo Troca de tiros na comunidade do V8, em Olinda, deixa quatro mortos Vídeo mostra momento em que policial é baleado no pescoço em Paraisópolis Alunos brigam dentro de sala de aula e professor não faz nada Criminosos usam controle remoto clonado para invadir condomínios em São Paulo Adolescente ataca colega com tesoura dentro da sala de aula; veja vídeo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!