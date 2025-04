Discussão entre funcionários de bar termina em morte na zona sul de São Paulo Autor do crime trabalhava no estabelecimento há apenas dois dias Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/04/2025 - 11h02 (Atualizado em 02/04/2025 - 11h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Briga em bar termina em morte na zona sul de São Paulo

Uma discussão entre dois funcionários de uma padaria no bairro Campo Belo, em São Paulo, resultou em homicídio. A vítima, conhecida como Bahia, foi esfaqueada por um colega que trabalhava no local há apenas dois dias. Após o incidente, o autor do crime entregou-se à Polícia Militar.

O local do crime, nos fundos da padaria, está sendo preservado pela Polícia Militar enquanto aguarda a chegada da Polícia Civil para realizar a perícia. Um terceiro funcionário encontrou a cena ao chegar para trabalhar e acionou as autoridades.

A vítima era um funcionário antigo do estabelecimento, enquanto o agressor havia começado a trabalhar recentemente. O caso segue sob investigação, com o autor já detido e prestando depoimento às autoridades competentes.

Assista em vídeo - Briga em bar termina em morte na zona sul de São Paulo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!