Dupla engana portaria virtual e entra em condomínio de luxo Invasores usam chave de fenda para escapar após falha na saída Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/08/2025 - 14h23

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Dois jovens invadiram um condomínio de luxo em Higienópolis, São Paulo, usando a portaria virtual.

A entrada foi autorizada após se identificarem, mas a saída foi bloqueada.

Os invasores usaram uma chave de fenda para forçar a saída travada.

Imagens do incidente foram entregues à polícia, que investiga o caso e a segurança da portaria.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Dois jovens conseguiram acessar um condomínio de alto padrão em Higienópolis, São Paulo, ao se identificarem na portaria virtual. Após a entrada autorizada, encontraram a porta de saída travada e usaram uma chave de fenda para forçar a abertura.

O incidente destacou possíveis falhas na segurança das portarias virtuais. Os jovens passaram informações à central de atendimento que permitiram a entrada, mas não conseguiram a liberação para sair. A chave de fenda foi utilizada para forçar a porta travada.

As imagens do ocorrido foram entregues à delegacia local, que está investigando o caso e busca identificar os invasores. Moradores expressaram preocupação com o vazamento de dados sigilosos e a necessidade de regulamentação e procedimentos mais rígidos para proteger os condomínios.

