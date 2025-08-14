Dupla engana portaria virtual e entra em condomínio de luxo
Invasores usam chave de fenda para escapar após falha na saída
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Dois jovens conseguiram acessar um condomínio de alto padrão em Higienópolis, São Paulo, ao se identificarem na portaria virtual. Após a entrada autorizada, encontraram a porta de saída travada e usaram uma chave de fenda para forçar a abertura.
O incidente destacou possíveis falhas na segurança das portarias virtuais. Os jovens passaram informações à central de atendimento que permitiram a entrada, mas não conseguiram a liberação para sair. A chave de fenda foi utilizada para forçar a porta travada.
As imagens do ocorrido foram entregues à delegacia local, que está investigando o caso e busca identificar os invasores. Moradores expressaram preocupação com o vazamento de dados sigilosos e a necessidade de regulamentação e procedimentos mais rígidos para proteger os condomínios.
