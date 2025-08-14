Logo R7.com
Balanço Geral Manhã

Dupla engana portaria virtual e entra em condomínio de luxo

Invasores usam chave de fenda para escapar após falha na saída

  • Dois jovens invadiram um condomínio de luxo em Higienópolis, São Paulo, usando a portaria virtual.
  • A entrada foi autorizada após se identificarem, mas a saída foi bloqueada.
  • Os invasores usaram uma chave de fenda para forçar a saída travada.
  • Imagens do incidente foram entregues à polícia, que investiga o caso e a segurança da portaria.

 

Dois jovens conseguiram acessar um condomínio de alto padrão em Higienópolis, São Paulo, ao se identificarem na portaria virtual. Após a entrada autorizada, encontraram a porta de saída travada e usaram uma chave de fenda para forçar a abertura.

O incidente destacou possíveis falhas na segurança das portarias virtuais. Os jovens passaram informações à central de atendimento que permitiram a entrada, mas não conseguiram a liberação para sair. A chave de fenda foi utilizada para forçar a porta travada.

As imagens do ocorrido foram entregues à delegacia local, que está investigando o caso e busca identificar os invasores. Moradores expressaram preocupação com o vazamento de dados sigilosos e a necessidade de regulamentação e procedimentos mais rígidos para proteger os condomínios.

