‘É praticamente impossível ele ter agido sozinho’, afirma advogado do caso Vitória

Único suspeito do caso Vitória não participará da reconstituição do crime nesta quita (24) Reprodução/ RECORD

Nesta quarta (23), o Balanço Geral Manhã compartilhou novas informações sobre o caso de Vitória Regina de Sousa, de 17 anos, encontrada morta em Cajamar (SP) uma semana após seu desaparecimento.

Pelos dados disponibilizados pelo programa, a reconstituição do crime está prevista para quinta-feira (24), no período da manhã.

Fabio Costa, o advogado da família, alegou que as autoridades criavam motivos para que a simulação não fosse feita, mas desde quando levou os familiares de Vitória para reconhecer o corpo na cena do crime houve o desejo de descobrirem se a morte dela havia sido causada por mais de uma pessoa.

Apesar da profundidade e da confissão de uma agressão, foi emitido um comunicado oficial dizendo que Maicol Sales do Santos, único suspeito preso, não comparecerá à reconstituição do crime e que por conta da complexidade do caso, será usado como apoio uma tecnologia de ponta, como scanners 3D e até mesmo drones.

As provas e imagens coletadas pela perícia, até então, provam que a declaração das testemunhas que alegavam ter visto um carro rondando Vitória durante parte do trajeto, era de Maicol. E ao ser apreendido e examinado houve o reconhecimento do DNA da vítima, constatando assim que ele foi o pivô da morte de Vitória.

Mas a “pulga atrás da orelha” era se ele teria a sequestrado, a torturado, se teria raspado a sua cabeça, tirado suas roupas, e se teria transportado ela sem vida do cativeiro para a mata sem ajuda.

“É praticamente impossível que ele tenha agido sozinho”, afirma advogado da família da vítima, ao se referir ao número de situações que ocorreram no homicídio e que apontavam para uma ação criminosa em conjunto

As autoridades concluíram que pela falta de imagens após a vítima pegar o segundo ônibus no seu caminho para casa, a simulação do assassinato aconteceria a partir desse trecho e há uma grande expectativa de especialistas e dos familiares de que poderá revelar contradições e fornecer novas pistas sobre o caso.

Confira as informações:

