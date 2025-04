Emicida acusa Fióti de desviar R$ 6 milhões de empresa Antes sócios, irmãos romperam relações Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/04/2025 - 10h50 (Atualizado em 02/04/2025 - 10h50 ) twitter

Briga em família: Emicida acusa Fióti de desviar R$ 6 milhões de empresa

Os irmãos Emicida e Fióti, sócios na empresa Laboratório Fantasma, enfrentam um conflito após acusações de desvio de dinheiro.

Emicida alega que Fióti transferiu indevidamente R$ 6 milhões para sua conta pessoal, sem autorização. As regras da empresa exigem que transações acima de R$ 100 mil sejam autorizadas por ambos os irmãos, mas Emicida afirma que não deu permissão para as transferências.

Fióti defende-se dizendo que sempre teve metade dos negócios com Emicida e que o valor retirado era uma antecipação dos lucros, com o conhecimento do irmão. A defesa de Emicida rebate essa alegação, afirmando que ele detém 90% das cotas da sociedade.

Como resultado desse desentendimento, os irmãos romperam a sociedade e se afastaram nas redes sociais.

