Empresário espanhol relata sequestro e perda milionária em São Paulo Rodrigo Pérez foi mantido em cativeiro por falsos policiais no Ipiranga Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 31/03/2025 - 16h37 (Atualizado em 31/03/2025 - 16h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Empresário espanhol em São Paulo diz que perdeu R$ 300 milhões em transferências

Rodrigo Pérez, empresário espanhol dono de um banco digital, afirmou ter sido sequestrado por indivíduos disfarçados de policiais civis no bairro do Ipiranga, Zona Sul de São Paulo. Durante cinco dias em cativeiro, ele foi forçado a transferir cerca de R$ 300 milhões em criptomoedas para contas sob investigação.

Pérez conseguiu escapar após dopar um vigia, um policial militar aposentado, com um tranquilizante. Após a fuga, ele procurou ajuda em um restaurante próximo e a polícia foi acionada. Um dos envolvidos no sequestro foi preso e confessou sua participação no crime.

A polícia continua investigando para identificar outros suspeitos e realiza perícias no local onde Pérez foi mantido. Na Espanha, seu nome está associado a fraudes e há um mandado de prisão contra ele em seu país natal.

Assista em vídeo - Empresário espanhol em São Paulo diz que perdeu R$ 300 milhões em transferências

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!