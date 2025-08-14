Logo R7.com
Balanço Geral Manhã

Empresário tem prisão preventiva após matar gari em Belo Horizonte

Imagens revelam crime e histórico violento de Renê Júnior

Um empresário é acusado de matar um gari durante uma discussão no trânsito em Belo Horizonte. Após audiência de custódia, sua prisão foi convertida para preventiva. Imagens mostram Laudemir de Souza Fernandes ferido após ser baleado. Testemunhas afirmaram que a disputa começou devido a um caminhão de lixo bloqueando a passagem.

Renê Júnior, suspeito do crime, foi preso em uma academia horas depois. Ele nega envolvimento e diz que o carro visto nas imagens não é dele. O juiz destacou a gravidade do ato e mencionou o histórico violento de Renê, incluindo agressões e um atropelamento fatal. A polícia investiga se a arma usada pertence à esposa de Renê, que é delegada e também está sob investigação.

