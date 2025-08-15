Escola em SP ensina idosos a evitar golpes virtuais Curso gratuito capacita idosos a identificar fraudes online Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/08/2025 - 13h56 (Atualizado em 15/08/2025 - 13h56 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Escola em São Paulo oferece cursos gratuitos de letramento digital para idosos.

Aulas ensinam a identificar fraudes e realizar compras seguras na internet.

Aumento de 133% nos casos de estelionato digital nos últimos quatro anos destaca a importância do curso.

Idosos, como Seu Celso, buscam aprender para se proteger melhor no ambiente digital.

Em São Paulo, uma escola municipal oferece cursos gratuitos de letramento digital para capacitar cidadãos a identificar fraudes e realizar compras seguras na internet. As aulas são direcionadas principalmente para idosos, que são mais vulneráveis a golpes virtuais. A falta de conhecimento digital aumenta o risco de serem alvos de criminosos online.

Os participantes aprendem desde a identificação de mensagens enganosas até a realização de transações seguras na internet. A importância dessa capacitação é destacada por dados que mostram um aumento de mais de 133% nos casos de estelionato digital nos últimos quatro anos. Até agosto deste ano, o Disque 100 recebeu 547 denúncias de crimes virtuais contra idosos.

Um dos alunos comenta sobre a necessidade dessas habilidades: “Quando recebo uma ligação com DDD diferente, já fico alerta”, diz Seu Celso, que participa do curso para se proteger melhor no ambiente digital.

Qual é o objetivo dos cursos oferecidos pela escola municipal em São Paulo?

Os cursos têm como objetivo capacitar cidadãos, principalmente idosos, a identificar fraudes e realizar compras seguras na internet.

Por que os idosos são o foco desse curso de letramento digital?

Os idosos são mais vulneráveis a golpes virtuais devido à falta de conhecimento digital, o que aumenta o risco de serem alvos de criminosos online.

Quais são alguns dos conteúdos abordados nas aulas?

Os participantes aprendem a identificar mensagens enganosas e realizar transações seguras na internet.

Qual é o impacto do estelionato digital nos últimos anos?

Nos últimos quatro anos, houve um aumento de mais de 133% nos casos de estelionato digital, e até agosto deste ano, o Disque 100 recebeu 547 denúncias de crimes virtuais contra idosos.

