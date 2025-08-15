Escola em SP ensina idosos a evitar golpes virtuais
Curso gratuito capacita idosos a identificar fraudes online
Em São Paulo, uma escola municipal oferece cursos gratuitos de letramento digital para capacitar cidadãos a identificar fraudes e realizar compras seguras na internet. As aulas são direcionadas principalmente para idosos, que são mais vulneráveis a golpes virtuais. A falta de conhecimento digital aumenta o risco de serem alvos de criminosos online.
Os participantes aprendem desde a identificação de mensagens enganosas até a realização de transações seguras na internet. A importância dessa capacitação é destacada por dados que mostram um aumento de mais de 133% nos casos de estelionato digital nos últimos quatro anos. Até agosto deste ano, o Disque 100 recebeu 547 denúncias de crimes virtuais contra idosos.
Um dos alunos comenta sobre a necessidade dessas habilidades: “Quando recebo uma ligação com DDD diferente, já fico alerta”, diz Seu Celso, que participa do curso para se proteger melhor no ambiente digital.
Qual é o objetivo dos cursos oferecidos pela escola municipal em São Paulo?
Os cursos têm como objetivo capacitar cidadãos, principalmente idosos, a identificar fraudes e realizar compras seguras na internet.
Por que os idosos são o foco desse curso de letramento digital?
Os idosos são mais vulneráveis a golpes virtuais devido à falta de conhecimento digital, o que aumenta o risco de serem alvos de criminosos online.
Quais são alguns dos conteúdos abordados nas aulas?
Os participantes aprendem a identificar mensagens enganosas e realizar transações seguras na internet.
Qual é o impacto do estelionato digital nos últimos anos?
Nos últimos quatro anos, houve um aumento de mais de 133% nos casos de estelionato digital, e até agosto deste ano, o Disque 100 recebeu 547 denúncias de crimes virtuais contra idosos.
