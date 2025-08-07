Escola infantil na Zona Leste de SP sofre com invasões frequentes
Pais organizam protestos por segurança após série de furtos
RESUMO DA NOTÍCIA
Uma escola infantil na zona leste de São Paulo foi invadida seis vezes em menos de um ano, com criminosos roubando cabos e fios elétricos no incidente mais recente. Esse furto deixou as salas sem energia, obrigando as crianças a estudarem no escuro. Preocupados com a segurança dos filhos, pais organizaram um protesto em frente à escola.
Os constantes furtos desviam recursos que poderiam ser investidos na educação para reparar danos causados pelas invasões. A presença de tendas de assistência social nas proximidades tem aumentado a concentração de pessoas em situação de rua, elevando a sensação de insegurança. Em resposta, a Secretaria Municipal de Educação reforçou a segurança externa e instalou alarmes na escola.
As investigações para identificar os responsáveis pelos crimes estão em andamento pela Secretaria de Segurança Pública.
Veja também
A polícia busca identificar os suspeitos e entender a motivação do crime
Balanço Geral Manhã playlist
1/20
Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!