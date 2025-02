Escritório no ar! Saiba quem é a primeira mulher a pilotar um helicóptero da Polícia Civil de SP A ex-delegada Ana Gonzalez, de 37 anos, faz história e revela qual é a sensação e como é a sua rotina antes de decolar Balanço Geral Manhã|Do R7 21/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 21/01/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ana Gonzalez é a primeira mulher a pilotar um helicóptero da Polícia Civil de SP Reprodução/RECORD

As mulheres seguem fazendo revolução e ocupando cada vez mais cargos que, até tempos atrás, não tinham espaço. Um exemplo que comprova essa tese é Ana Gonzalez, uma ex-delegada de 37 anos que vive em São Paulo (SP). Ela é a primeira mulher a pilotar um helicóptero pelicano da polícia Civil no Estado. A equipe do Balanço Geral Manhã foi conhecer de perto a história.

Antes de ingressar nessa função, Ana trabalhou quase cinco anos em uma Delegacia da Mulher na capital paulista. Ela conta sobre como foi a trocar sua sala pelo helicóptero: “É uma experiência totalmente diferente. Eu tinha contato direto com as vítimas, eu conseguia ver muitos casos de perto, e um volume muito grande de papel, muitos inquéritos policiais. Aqui a gente brinca que nosso escritório é no ar”.

Atualmente, a ex-delegada faz patrulhamento aéreo após passar por um ano de treinamento. Ana falou que assim que soube da vaga, logo se inscreveu. Ao contar para a família, eles tomaram um susto, mas depois aceitaram e entenderam que se tratava de um sonho.

Durante a entrevista, ela ainda explicou sobre como é a rotina antes de decolar: “Verificamos se a máquina está em perfeitas condições, se está tudo em ordem, a questão de óleo, a parte mecânica e hidráulica... Todos os testes são feitos, e depois disso, nós aguardamos ocorrências ou partimos já para um patrulhamento inicial”.

‌



Para finalizar, a condutora de helicóptero deixou um recado para as mulheres que sonham em seguir os seus passos: “Não é simples o caminho. É realmente muito estudo, muita dedicação. Nós temos a mesma capacidade de atuar nas áreas que os homens também atuam. Se eu consegui, todas conseguem.”

Confira a reportagem completa abaixo:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Balanço Geral Manhã vai ao ar de segunda a sexta, às 5h, na tela da RECORD.