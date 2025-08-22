Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Balanço Geral Manhã

Esposa do cantor Diego é investigada por lavagem de dinheiro

Jaqueline Amaral é suspeita de colaborar com o PCC

Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • A empresária Jaqueline Amaral, esposa do cantor Diego, é investigada por lavagem de dinheiro para o PCC.
  • Ela teria movimentado quase R$ 3 milhões entre 2018 e 2022 por meio de contas de parentes e amigos.
  • Durante uma operação, a polícia apreendeu dois veículos e bloqueou mais de R$ 2,5 milhões relacionados à investigação.
  • Jaqueline, ex-casada com um líder do PCC, nega envolvimento em atividades ilegais e está cooperando com as autoridades.

 

Esposa de cantor sertanejo é alvo da Polícia Federal por suspeita de lavagem de dinheiro
Esposa de cantor sertanejo é alvo da Polícia Federal por suspeita de lavagem de dinheiro

A empresária Jaqueline Maria Afonso Amaral, esposa do cantor Diego da dupla sertaneja Henrique e Diego, está sob investigação da Polícia Federal por suspeita de lavagem de dinheiro para o Primeiro Comando da Capital (PCC). As autoridades alegam que entre 2018 e 2022, ela teria movimentado quase R$ 3 milhões através de contas de parentes e amigos para ocultar recursos ilícitos.

Durante uma operação em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, dois veículos foram apreendidos pela polícia: um registrado no nome da mãe de Jaqueline e outro no condomínio onde ela reside. Além disso, a Justiça determinou o bloqueio de mais de R$ 2,5 milhões suspeitos de ligação com a facção criminosa.

Antes de se casar com Diego, Jaqueline foi casada por 20 anos com Carambola, um dos líderes do PCC condenado a mais de 168 anos de prisão. A empresária nega qualquer envolvimento em atividades ilícitas e está cooperando com as investigações.

Perguntas e Respostas

Quem é Jaqueline Maria Afonso Amaral e por que está sendo investigada?


Jaqueline Maria Afonso Amaral é a esposa do cantor Diego, da dupla Henrique e Diego. Ela está sendo investigada pela Polícia Federal por suspeita de lavagem de dinheiro para o Primeiro Comando da Capital (PCC).

Quais são as suspeitas relacionadas a movimentações financeiras de Jaqueline?


De acordo com as autoridades, entre 2018 e 2022, Jaqueline teria movimentado quase R$ 3 milhões através de contas de parentes e amigos para ocultar recursos ilícitos.

O que foi apreendido durante a operação em Campo Grande?


Durante a operação em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a polícia apreendeu dois veículos: um registrado no nome da mãe de Jaqueline e outro no condomínio onde ela reside. Além disso, a Justiça bloqueou mais de R$ 2,5 milhões suspeitos de ligação com a facção criminosa.

Qual é a relação de Jaqueline com o PCC antes de seu casamento com Diego?

Antes de se casar com Diego, Jaqueline foi casada por 20 anos com Carambola, um dos líderes do PCC, que foi condenado a mais de 168 anos de prisão. Ela nega qualquer envolvimento em atividades ilícitas e está cooperando com as investigações.

Assista ao vídeo - Esposa de cantor sertanejo é alvo da Polícia Federal por suspeita de lavagem de dinheiro

Veja também


A falha resultou em um prejuízo de R$ 21 milhões

Balanço Geral Manhã playlist

1/20

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.