Esposa do cantor Diego é investigada por lavagem de dinheiro
Jaqueline Amaral é suspeita de colaborar com o PCC
A empresária Jaqueline Maria Afonso Amaral, esposa do cantor Diego da dupla sertaneja Henrique e Diego, está sob investigação da Polícia Federal por suspeita de lavagem de dinheiro para o Primeiro Comando da Capital (PCC). As autoridades alegam que entre 2018 e 2022, ela teria movimentado quase R$ 3 milhões através de contas de parentes e amigos para ocultar recursos ilícitos.
Durante uma operação em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, dois veículos foram apreendidos pela polícia: um registrado no nome da mãe de Jaqueline e outro no condomínio onde ela reside. Além disso, a Justiça determinou o bloqueio de mais de R$ 2,5 milhões suspeitos de ligação com a facção criminosa.
Antes de se casar com Diego, Jaqueline foi casada por 20 anos com Carambola, um dos líderes do PCC condenado a mais de 168 anos de prisão. A empresária nega qualquer envolvimento em atividades ilícitas e está cooperando com as investigações.
Perguntas e Respostas
Quem é Jaqueline Maria Afonso Amaral e por que está sendo investigada?
Jaqueline Maria Afonso Amaral é a esposa do cantor Diego, da dupla Henrique e Diego. Ela está sendo investigada pela Polícia Federal por suspeita de lavagem de dinheiro para o Primeiro Comando da Capital (PCC).
Quais são as suspeitas relacionadas a movimentações financeiras de Jaqueline?
De acordo com as autoridades, entre 2018 e 2022, Jaqueline teria movimentado quase R$ 3 milhões através de contas de parentes e amigos para ocultar recursos ilícitos.
O que foi apreendido durante a operação em Campo Grande?
Durante a operação em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a polícia apreendeu dois veículos: um registrado no nome da mãe de Jaqueline e outro no condomínio onde ela reside. Além disso, a Justiça bloqueou mais de R$ 2,5 milhões suspeitos de ligação com a facção criminosa.
Qual é a relação de Jaqueline com o PCC antes de seu casamento com Diego?
Antes de se casar com Diego, Jaqueline foi casada por 20 anos com Carambola, um dos líderes do PCC, que foi condenado a mais de 168 anos de prisão. Ela nega qualquer envolvimento em atividades ilícitas e está cooperando com as investigações.
