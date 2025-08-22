Esposa do cantor Diego é investigada por lavagem de dinheiro Jaqueline Amaral é suspeita de colaborar com o PCC Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/08/2025 - 13h21 (Atualizado em 22/08/2025 - 13h21 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A empresária Jaqueline Amaral, esposa do cantor Diego, é investigada por lavagem de dinheiro para o PCC.

Ela teria movimentado quase R$ 3 milhões entre 2018 e 2022 por meio de contas de parentes e amigos.

Durante uma operação, a polícia apreendeu dois veículos e bloqueou mais de R$ 2,5 milhões relacionados à investigação.

Jaqueline, ex-casada com um líder do PCC, nega envolvimento em atividades ilegais e está cooperando com as autoridades.

Esposa de cantor sertanejo é alvo da Polícia Federal por suspeita de lavagem de dinheiro

A empresária Jaqueline Maria Afonso Amaral, esposa do cantor Diego da dupla sertaneja Henrique e Diego, está sob investigação da Polícia Federal por suspeita de lavagem de dinheiro para o Primeiro Comando da Capital (PCC). As autoridades alegam que entre 2018 e 2022, ela teria movimentado quase R$ 3 milhões através de contas de parentes e amigos para ocultar recursos ilícitos.

Durante uma operação em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, dois veículos foram apreendidos pela polícia: um registrado no nome da mãe de Jaqueline e outro no condomínio onde ela reside. Além disso, a Justiça determinou o bloqueio de mais de R$ 2,5 milhões suspeitos de ligação com a facção criminosa.

Antes de se casar com Diego, Jaqueline foi casada por 20 anos com Carambola, um dos líderes do PCC condenado a mais de 168 anos de prisão. A empresária nega qualquer envolvimento em atividades ilícitas e está cooperando com as investigações.

Assista ao vídeo - Esposa de cantor sertanejo é alvo da Polícia Federal por suspeita de lavagem de dinheiro

