Estudante agride colega com tesoura em sala de aula em SP Briga entre alunas em escola de São Paulo é registrada por colegas Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/08/2025 - 13h46 (Atualizado em 08/08/2025 - 13h46 )

Um conflito violento entre duas alunas em uma escola estadual da zona leste de São Paulo deixou uma estudante gravemente ferida. Em um vídeo divulgado, uma das estudantes utiliza uma tesoura para golpear a colega. A Polícia Civil informa que a briga é resultado de desentendimentos anteriores entre as duas.

Os estudantes que estavam presentes registraram a ocorrência em vídeo, em vez de separarem a briga. A Polícia Civil está investigando o caso, que já foi apresentado à delegacia local. Os responsáveis pelas alunas, além do diretor da escola, compareceram para prestar depoimento sobre o incidente.

