Estudante é atacada com tesoura em escola de São Paulo A vítima sofreu ferimentos no rosto e braços e foi levada ao hospital, mas já se recupera em casa Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/08/2025 - 18h28 (Atualizado em 11/08/2025 - 18h28 )

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Estudante de 17 anos é atacada com tesoura por colega em aula na zona leste de São Paulo.

Vítima sofreu ferimentos e foi hospitalizada, mas já se recupera em casa.

A mãe da jovem considera o ataque uma tentativa de homicídio e já havia pedido a transferência da filha de sala.

Agressão levanta alerta sobre aumento de casos de bullying em escolas estaduais; apoio psicológico foi oferecido à vítima.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Na zona leste de São Paulo, uma estudante de 17 anos foi atacada por uma colega de classe com golpes de tesoura durante uma aula. A vítima sofreu ferimentos no rosto e braços e foi levada ao hospital, mas já se recupera em casa. O incidente ocorreu enquanto outros alunos filmavam a cena com celulares.

A mãe da jovem expressou indignação, considerando o ataque uma tentativa de homicídio. Ela revelou que já havia solicitado a transferência da filha para outra sala, sem sucesso. A agressora alegou legítima defesa nas redes sociais.

O caso foi registrado pela Secretaria de Segurança Pública como lesão corporal. A tesoura utilizada foi apreendida, e as envolvidas foram liberadas após depoimento. A escola acionou o SAMU e ofereceu apoio psicológico à vítima.

Dados indicam um aumento nos casos de bullying em escolas estaduais paulistas. Especialistas recomendam que pais fiquem atentos a sinais de bullying nos filhos.

