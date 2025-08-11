Estudante é atacada com tesoura em escola de São Paulo
A vítima sofreu ferimentos no rosto e braços e foi levada ao hospital, mas já se recupera em casa
Na zona leste de São Paulo, uma estudante de 17 anos foi atacada por uma colega de classe com golpes de tesoura durante uma aula. A vítima sofreu ferimentos no rosto e braços e foi levada ao hospital, mas já se recupera em casa. O incidente ocorreu enquanto outros alunos filmavam a cena com celulares.
A mãe da jovem expressou indignação, considerando o ataque uma tentativa de homicídio. Ela revelou que já havia solicitado a transferência da filha para outra sala, sem sucesso. A agressora alegou legítima defesa nas redes sociais.
O caso foi registrado pela Secretaria de Segurança Pública como lesão corporal. A tesoura utilizada foi apreendida, e as envolvidas foram liberadas após depoimento. A escola acionou o SAMU e ofereceu apoio psicológico à vítima.
Dados indicam um aumento nos casos de bullying em escolas estaduais paulistas. Especialistas recomendam que pais fiquem atentos a sinais de bullying nos filhos.
