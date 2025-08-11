Logo R7.com
Balanço Geral Manhã

Estudante é atacada com tesoura em escola de São Paulo

A vítima sofreu ferimentos no rosto e braços e foi levada ao hospital, mas já se recupera em casa

Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Estudante de 17 anos é atacada com tesoura por colega em aula na zona leste de São Paulo.
  • Vítima sofreu ferimentos e foi hospitalizada, mas já se recupera em casa.
  • A mãe da jovem considera o ataque uma tentativa de homicídio e já havia pedido a transferência da filha de sala.
  • Agressão levanta alerta sobre aumento de casos de bullying em escolas estaduais; apoio psicológico foi oferecido à vítima.

 

Na zona leste de São Paulo, uma estudante de 17 anos foi atacada por uma colega de classe com golpes de tesoura durante uma aula. A vítima sofreu ferimentos no rosto e braços e foi levada ao hospital, mas já se recupera em casa. O incidente ocorreu enquanto outros alunos filmavam a cena com celulares.

A mãe da jovem expressou indignação, considerando o ataque uma tentativa de homicídio. Ela revelou que já havia solicitado a transferência da filha para outra sala, sem sucesso. A agressora alegou legítima defesa nas redes sociais.

O caso foi registrado pela Secretaria de Segurança Pública como lesão corporal. A tesoura utilizada foi apreendida, e as envolvidas foram liberadas após depoimento. A escola acionou o SAMU e ofereceu apoio psicológico à vítima.

Dados indicam um aumento nos casos de bullying em escolas estaduais paulistas. Especialistas recomendam que pais fiquem atentos a sinais de bullying nos filhos.

