Ex-jogador Regis Pitbull é preso por agredir idoso em São Paulo

Ex-jogador do Corinthians pode ser expulso de condomínio após agredir idoso

Regis Pitbull, ex-jogador de futebol conhecido por sua passagem no Corinthians, foi preso após agredir José Hamilton, subsíndico de um condomínio na zona norte de São Paulo.

A agressão ocorreu após uma discussão no elevador; José Hamilton optou por não entrar no elevador com Regis devido ao histórico conturbado do ex-atleta no prédio. Incomodado, Regis reagiu violentamente com uma cabeçada que quebrou três dentes do idoso.

As câmeras de segurança registraram o ataque, levando à prisão do ex-jogador. Regis alegou ter sido vítima de comentários racistas, mas as evidências em vídeo resultaram em sua detenção. Além dos problemas legais decorrentes da agressão, Regis enfrenta possíveis medidas legais por inadimplência no condomínio há duas décadas.

‌



A polícia solicitou uma medida protetiva para José Hamilton enquanto o futuro residencial de Regis permanece incerto. Conhecido também por suas lutas contra o uso de drogas, Regis tem um histórico de conflitos no condomínio que agora podem resultar em sua expulsão.

Assista em vídeo - Ex-jogador do Corinthians pode ser expulso de condomínio após agredir idoso

