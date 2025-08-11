Ex-líder do PCC morre em confronto com a polícia no litoral paulista Luken Cesar Burghi Augusto tinha condenação de quase 50 anos Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/08/2025 - 18h55 (Atualizado em 11/08/2025 - 18h55 ) twitter

Luken Cesar Burghi Augusto, ex-líder do Primeiro Comando da Capital (PCC), morreu após confronto com a ROTA em um condomínio residencial no bairro Oceana, Praia Grande. Procurado pela Justiça, ele possuía uma condenação de quase 50 anos de prisão por envolvimento em crimes como um assalto a uma transportadora de valores em Araçatuba em 2017.

Durante a abordagem policial, Luken reagiu atirando contra os agentes, que revidaram. Nenhum policial ficou ferido na ação. O secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, afirmou que a operação foi fundamental para a segurança do país.

