Balanço Geral Manhã

Ex-mulher de Bolsonaro sofre assalto no Rio de Janeiro

Flávio Bolsonaro denuncia crime nas redes sociais

  • A ex-mulher de Jair Bolsonaro e seus ex-sogros foram feitos reféns em Rezende, Rio de Janeiro.
  • O senador Flávio Bolsonaro denunciou o assalto nas redes sociais, mencionando que os criminosos roubaram anéis e o carro da família.
  • Ninguém ficou ferido durante o incidente, que está sendo investigado pela polícia civil.
  • Eduardo Bolsonaro também comentou sobre o assalto, ressaltando a vulnerabilidade dos avós e solicitando ação das autoridades.

 

Ex-mulher e ex-sogros de Bolsonaro são feitos reféns no Rio de Janeiro

A ex-mulher e os ex-sogros de Jair Bolsonaro foram feitos reféns durante um assalto em sua residência no Rio de Janeiro. O senador Flávio Bolsonaro denunciou o incidente nas redes sociais, mencionando que os criminosos procuravam dinheiro e roubaram anéis e o carro da família, recuperado posteriormente pela polícia militar.

Eduardo Bolsonaro também se manifestou nas redes sociais sobre o ocorrido, destacando a vulnerabilidade dos avós e pedindo uma resposta efetiva das autoridades.

