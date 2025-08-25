Ex-mulher de Bolsonaro sofre assalto no Rio de Janeiro Flávio Bolsonaro denuncia crime nas redes sociais Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/08/2025 - 14h15 (Atualizado em 25/08/2025 - 14h15 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A ex-mulher de Jair Bolsonaro e seus ex-sogros foram feitos reféns em Rezende, Rio de Janeiro.

O senador Flávio Bolsonaro denunciou o assalto nas redes sociais, mencionando que os criminosos roubaram anéis e o carro da família.

Ninguém ficou ferido durante o incidente, que está sendo investigado pela polícia civil.

Eduardo Bolsonaro também comentou sobre o assalto, ressaltando a vulnerabilidade dos avós e solicitando ação das autoridades.

Ex-mulher e ex-sogros de Bolsonaro são feitos reféns no Rio de Janeiro

A ex-mulher e os ex-sogros de Jair Bolsonaro foram feitos reféns durante um assalto em sua residência no Rio de Janeiro. O senador Flávio Bolsonaro denunciou o incidente nas redes sociais, mencionando que os criminosos procuravam dinheiro e roubaram anéis e o carro da família, recuperado posteriormente pela polícia militar.

Eduardo Bolsonaro também se manifestou nas redes sociais sobre o ocorrido, destacando a vulnerabilidade dos avós e pedindo uma resposta efetiva das autoridades.

Assista ao vídeo - Ex-mulher e ex-sogros de Bolsonaro são feitos reféns no Rio de Janeiro

