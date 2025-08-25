Ex-mulher de Bolsonaro sofre assalto no Rio de Janeiro
Flávio Bolsonaro denuncia crime nas redes sociais
A ex-mulher e os ex-sogros de Jair Bolsonaro foram feitos reféns durante um assalto em sua residência no Rio de Janeiro. O senador Flávio Bolsonaro denunciou o incidente nas redes sociais, mencionando que os criminosos procuravam dinheiro e roubaram anéis e o carro da família, recuperado posteriormente pela polícia militar.
Eduardo Bolsonaro também se manifestou nas redes sociais sobre o ocorrido, destacando a vulnerabilidade dos avós e pedindo uma resposta efetiva das autoridades.
