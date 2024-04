Exclusivo: flanelinhas cobram taxa dupla para motoristas que estacionam no centro de SP Guardadores cobram a gorjeta para cuidar do veículo e a taxa do zona azul

Exclusivo. O jornalismo investigativo da RECORD flagrou motoristas sendo pressionados a pagar para estacionar nas ruas do centro de São Paulo. Os flanelinhas guardam as vagas, que seriam de zona azul, com cones e caixotes. São os próprios guardadores que cadastram a placa do veículo dos no aplicativo de estacionamento rotativo. Quem aceita se submeter a isso, é obrigado a pagar para a taxa do zona azul e a caixinha do guardador. E ainda correm o risco de serem multados.