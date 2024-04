Exclusivo: polícia liberta motorista de ônibus feito refém com uma faca Os policiais conseguiram agir rapidamente e negociar com o sequestrador

Um motorista de ônibus foi feito refém na manhã de hoje (16), no ABC paulista. A polícia conseguiu agir rapidamente, negociou com o sequestrador e libertou a vítima, que estava sob ameaças com uma faca.