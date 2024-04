Exclusivo: quadrilha recruta "mulas" do tráfico na Galeria do Rock, no centro de São Paulo Nigerianos prometiam até R$ 20 mil para os candidatos engolir cápsulas de cocaína

O Núcleo Investigativo da RECORD descobriu que a polícia realizou uma megaoperação na Galeria do Rock, em São Paulo. No local, os agentes descobriram uma quadrilha formada por nigerianos, que recrutavam pessoas com baixo poder aquisitivo para transportar cocaína para a Europa. Essas pessoas eram obrigadas a engolir as cápsulas. Segundo a investigação, os criminosos prometiam até R$ 20 mil para cada um dos candidatos, mas o valor quase nunca era pago.