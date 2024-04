Exclusivo: RECORD flagra movimentação de traficantes e usuários de drogas no Largo do Arouche Os criminosos agem livremente a céu aberto e à luz do dia

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Jornalismo da RECORD flagrou, por quatro dias, a movimentação de traficantes e usuários de drogas no Largo do Arouche, no centro de São Paulo. Os criminosos agem livremente a céu aberto e à luz do dia. A polícia chega a fazer algumas prisões, mas logo depois o comércio retorna e continua funcionando, mesmo quando o sol se põe.