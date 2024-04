Fã troca mensagens com criminoso que se passava por Fábio Jr. e perde mais de R$ 2 mil em golpe

Alto contraste

A+

A-

(Reprodução/RECORD)

O Balanço Geral Manhã trouxe mais detalhes sobre uma nova modalidade de golpe. Desta vez, a vítima foi a diarista Maria do Nascimento, que acabou enganada por um homem que se passava pelo cantor Fábio Jr.

Fã do artista, Maria publicou em uma rede social sua admiração pelo cantor e chamou a atenção de um criminoso, que resolveu tirar vantagem da mulher.

No aniversário de Fábio Jr., dia 21 de novembro, Maria recebeu um recado em um aplicativo de mensagens de uma pessoa que se passava pela celebridade. A mulher contou que os dois começaram a conversar e, que no início do bate-papo, ela desconfiou se realmente era o artista.

Durante a troca de mensagens, o golpista mandou uma foto do Fábio Jr. com um cachorro, e disse que o dia de seu aniversário não era agradável. O criminoso também inventou que passava por dificuldades financeiras, e Maria sugeriu que o "cantor", vendesse algumas de suas peças de roupa e ele escreveu: "Nesta fase, se eu começar a vender todas as minhas coisas, o que as pessoas dirão?", enviou.

Continua após a publicidade

Maria acreditou na história e fez uma transferência para a conta do golpista. Quando estava prestes a enviar, o aplicativo do banco indicou que o dinheiro seria enviado para Tatiana. A diarista desconfiou, mas ainda assim transferiu R$ 2500.

Assista ao vídeo:

Continua após a publicidade

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A mulher contou que o criminoso disse que as contas dele estavam bloqueadas. "Ele me disse que não tinha dinheiro para pagar nem um lanche, e teria que dar entrada para contratar um advogado", relatou.

O Balanço Geral Manhã vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 5h, na tela da RECORD.

VEJA TAMBÉM: "Eles riem e se divertem, eu não", diz Paulo Pavesi sobre suspeitos pela morte do seu filho

Publicidade 1 / 8 google-news

facebook

twitter

whatsapp

linkedin

share Desde o ano 2000, Paulo Pavesi investiga a morte do filho, Paulinho, de 10 anos, que chegou vivo ao hospital após um acidente no prédio onde morava. O caso ficou conhecido como a "máfia dos transplantes" e o Domingo Espetacular viajou até a Itália para conversar com o pai da vítima, que deixou o país após se sentir ameaçado; confira os detalhes