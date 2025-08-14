Logo R7.com
Falha na Linha 15-Prata do metrô causa transtornos em São Paulo

Paralisação afeta passageiros na zona leste na manhã desta quinta-feira

  • Falha operacional na Linha 15-Prata do metrô de São Paulo interrompeu o serviço nesta quinta-feira.
  • Interrupção afetou passageiros na zona leste, entre a estação Oratório e outras localidades.
  • Trens pararam com passageiros a bordo, causando transtornos no deslocamento matutino.
  • Equipes de segurança estão no local para auxiliar os passageiros enquanto aguardam a normalização do serviço.

 

Na manhã desta quinta-feira, uma falha operacional na Linha 15-Prata do metrô de São Paulo interrompeu o serviço entre a estação Oratório e outras localidades. A linha conecta o Ipiranga à Cidade Tiradentes e é essencial para a mobilidade na zona leste da cidade, especialmente em horários de pico.

Os trens pararam com passageiros a bordo, causando transtornos significativos durante o deslocamento matutino. Inicialmente, o site do metrô indicava normalidade no serviço; no entanto, atualizações posteriores confirmaram atrasos e redução de velocidade nas composições. O problema também afetou trens da CPTM, ampliando o impacto sobre o transporte público na cidade.

Qual foi o problema que afetou a Linha 15-Prata do metrô de São Paulo?

Uma falha operacional interrompeu o serviço entre a estação Oratório e outras localidades na Linha 15-Prata.

Como os passageiros foram afetados pela interrupção do serviço?

Os trens pararam com passageiros a bordo, causando transtornos significativos durante o deslocamento matutino.


Quais medidas estão sendo tomadas para ajudar os passageiros?

Equipes de segurança estão trabalhando para auxiliar os passageiros enquanto aguardam a solução da paralisação e a normalização do serviço.

