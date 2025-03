Família acusa hospital de negligência após queda de bebê Pais enfrentam recusas no atendimento devido à carência no plano de saúde Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/03/2025 - 11h11 (Atualizado em 24/03/2025 - 11h11 ) twitter

Pais de bebê acusam hospital particular e convênio de negligência durante atendimento urgente

Em São Paulo, Gustavo Silva viveu momentos de desespero quando seu filho de quatro meses caiu de uma cama alta, batendo a cabeça e apresentando sinais preocupantes. Buscando atendimento urgente em um hospital particular, ele se deparou com recusas devido à falta de documentos e à carência no plano de saúde. Após insistência, uma médica solicitou uma tomografia para o bebê, que foi novamente negada pelo convênio.

Ismar Jovita Maciel, advogado especialista em Direito Médico, esclarece que em situações emergenciais a carência do plano é de apenas 24 horas, tornando injustificável a recusa do hospital. A família pagou pelo exame particular e enfrentou dificuldades adicionais quando precisaram atravessar um quarteirão sob sol intenso para realizá-lo em outra unidade.

Apesar da recuperação física do bebê, os pais notaram alterações comportamentais significativas após o incidente. Eles relataram todo o ocorrido à ouvidoria do hospital com o intuito de evitar que outras famílias passem por situação semelhante. O hospital afirmou ter realizado todos os procedimentos médicos necessários e se colocou à disposição para mais esclarecimentos.

Assista em vídeo - Pais de bebê acusam hospital particular e convênio de negligência durante atendimento urgente

