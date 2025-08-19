Família busca cachorrinha levada por menina em São Paulo
Laika, uma Rottweiler, foi levada após visita à borracharia
A cachorra Rottweiler Laika desapareceu em São Paulo após ser levada por uma menina que brincava com ela na calçada de uma borracharia. Seu tutor, Marcelo, notou o sumiço ao não encontrá-la em casa.
Imagens de segurança mostram a menina pegando Laika no colo e entrando em um carro preto que se afastou do local. Marcelo trabalha na borracharia onde ocorreu o incidente e está preocupado com o desaparecimento da cachorra.
A família registrou um boletim de ocorrência eletrônico e faz um apelo à comunidade para ajudar a localizar Laika. Eles esperam que quem levou a cachorra a devolva em segurança.
