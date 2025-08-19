Logo R7.com
Família busca cachorrinha levada por menina em São Paulo

Laika, uma Rottweiler, foi levada após visita à borracharia

  • Laika, uma Rottweiler, desapareceu em São Paulo após ser levada por uma menina.
  • O tutor Marcelo percebeu o sumiço da cachorrinha ao não encontrá-la em casa.
  • Imagens mostram a menina pegando Laika e entrando em um carro preto.
  • A família registrou boletim de ocorrência e solicita ajuda da comunidade para encontrar Laika.

 

A cachorra Rottweiler Laika desapareceu em São Paulo após ser levada por uma menina que brincava com ela na calçada de uma borracharia. Seu tutor, Marcelo, notou o sumiço ao não encontrá-la em casa.

Imagens de segurança mostram a menina pegando Laika no colo e entrando em um carro preto que se afastou do local. Marcelo trabalha na borracharia onde ocorreu o incidente e está preocupado com o desaparecimento da cachorra.

A família registrou um boletim de ocorrência eletrônico e faz um apelo à comunidade para ajudar a localizar Laika. Eles esperam que quem levou a cachorra a devolva em segurança.

